Пашинян: Ни одно правительство Армении в вопросе Карабаха не было таким прозрачным, как наше

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня посетил Дилижанский колледж, где проводится программа «Неруж» («Потенциал»).

Перед встречей с участниками программы и. о. премьер-министра также ответил на вопросы журналистов.

В частности, на замечание Радио Азатутюн о том, что после его встречи с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном министр обороны Карабаха Левон Мнацаканян покинул свой пост, и вопрос, обсуждался ли этот вопрос в ходе вышеупомянутой встречи и какую оценку он даст звучащей критике о том, что отставка Левона Мнацаканяна может повлиять на боеспособность армии, Никол Пашинян ответил: «Отставку г-на Мнацаканяна в силу известных Вам обстоятельств я комментировать не могу. Что касается опасений, что это изменение может повлиять на боеспособность армии, знаете, это очень плохой комментарий в адрес нашей армии, поскольку кто эти двое назначенных? Это старожилы Армии обороны, люди, которые всю свою жизнь служили в вооруженных силах и стоят у истоков Арцахской освободительной войны».

Никол Пашинян также прокомментировал заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что на встрече с армянским коллегой им удалось достичь определенного взаимопонимания в вопросе нагорно-карабахского конфликта. На это заявление уже последовала реакция МИД Армении.

«Честно говоря, меня удивляют комментарии ряда армянских комментаторов о том, что первая презумпция состоит в том, что здесь есть какой-то заговор и прочее. Когда они говорят о том, что появился шанс для решения карабахского вопроса. А почему такая презумпция, а почему не такая презумпция, как минимум с точки зрения правительства Армении, что, возможно правительству Армении удалось привести убедительные аргументы. Ни одно правительство Армении в вопросе Карабаха не было таким прозрачным, как наше», - заявил и. о. премьер-министра.

Пашинян также коснулся ареста военнослужащего 102-й российской военной базы, обвиняемого в убийстве 57-летней жительницы Гюмри Джульетты Гукасян.

Как и посольство России в Армении, Никол Пашинян призвал не политизировать этот вопрос и рассматривать его исключительно в правовой плоскости. Он также не согласен с проведением параллелей между этим делом и делом об убийстве семьи Аветисян.

Валерий Пармяков, осужденный за убийство семьи Аветисян из семи человек, также находился под арестом на российской военной базе. В настоящее время он отбывает наказание в Российской Федерации.

«По моему мнению, процесс не нужно политизировать», - подчеркнул Пашинян.

И.о. главы правительства также обратился к закрытой встрече с лидерами стран-членов ОДКБ, подробности которой в ходе своей недавней пресс-конференции огласил президент Беларуси Александр Лукашенко. Последний также коснулся продажи Беларусью ракетного комплекса «Полонез» Азербайджану, отметив, что тот же комплекс был предложен и армянской стороне.

Пашинян отметил, что Лукашенко рассказал об этой встрече лишь то, что сам сказал, однако не упомянул, что ему ответил Пашинян.

Пашинян также отметил, что удовлетворен той встречей, поскольку считает, что со дня основания ОДКБ это первый случай, когда в ОДКБ обсуждались вопросы открытым текстом. «Позвольте мне сказать, что мы нашу задачу уже выполнили, потому что внутри ОДКБ происходит и произошел очень серьезный разговор, которого со дня создания организации никогда не было», - сказал он.

Никол Пашинян также ответил на вопросы участников программы «Неруж», говорил в этих рамках об изменении структуры правительства. Он отметил, что будут произведены некоторые изменения, направленные на повышение эффективности управления, в том числе, по всей вероятности, предусматривается изменение формата работы Министерства диаспоры.