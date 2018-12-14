Лукашенко в Санкт-Петербурге извинился перед Пашиняном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 декабря в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге извинился перед исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном за свои резкие заявления по вопросу назначения нового генерального секретаря ОДКБ. Об этом Лукашенко сегодня рассказал российским журналистам, утверждая, что в тот день многие участники заседания извинялись друг перед другом.

«Я перед Николом [Пашиняном] извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании», - рассказал белорусский президент.

Отметив, что в тот день он признал свою ошибку перед Пашиняном, Лукашенко сегодня вновь высказал свою точку зрения по вопросу назначения генсека ОДКБ и призывал власти Армении согласиться на назначение на этот пост представителя Беларуси.

«Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ, - сказал Лукашенко, вновь переведя стрелки на Пашиняна: - Ведь проблему создали не мы, а он. Раз создал, возникла эта проблема, посадили бывшего руководителя организации, если ты мудрый человек - тихонько бы решили этот вопрос, избрали этого чиновника, не такую огромную роль он там играет, и не было бы этой проблемы. Нет, Никол Пашинян окунул нас во внутриполитические проблемы».

Раскрывая интригу того, что обсуждалось без прессы на саммите глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Лукашенко сообщил, что и российский президент, и президент Казахстана задавали Пашиняну один вопрос - почему он не позвонил и не посоветовался перед тем, как принимать важные решения по поводу ареста бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

По словам белорусского президента, когда Пашинян все же позвонил ему по телефону, то первым делом Лукашенко спросил – «зачем он арестовал Хачатурова по политическим мотивам». «Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - отметил глава Беларуси.

Больше месяца члены военного альянса не могут прийти к согласию по вопросу о том, кто сменит на посту генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, которого власти Армении досрочно отозвали с этой должности после предъявления обвинения по делу о событиях 1 марта 2008 года.

Официальный Ереван утверждает, что, согласно уставу организации, до 2020 года этот пост должен занимать представитель Армении. Президент Беларуси, между тем, продолжает настаивать на том, что эта должность должна перейти к Минску, поскольку в алфавитном порядке Беларусь в ряду членов организации стоит второй после Армении. Причем, Александр Лукашенко сегодня заявил, что в этом вопросе его поддерживают также лидеры других стран-членов организации, в том числе и президент России Владимир Путин.

«Складывалось впечатление, как будто я рвусь, чтобы наш был человек. Нет, это Нурсултан Назарбаев, а потом Владимир Путин и остальные поддержали, чтобы в связи с этим председательство перешло и руководителем был избран следующий - это Беларусь», - скзаал он.

Лукашенко заявил, что другие страны-члены ОДКБ практически пришли к согласию по этому вопросу, не скрывая, в то же время, что и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил резко против этого.

Президент Беларуси также акцентировал внимание на том, что на должность руководителя организации следует назначать «действующих молодых генералов, чтобы показать значимость ОДКБ».

«Я вам отдаю действующего госсекретаря [Совета безопасности Беларуси], молодого генерала», - говоря о своем кандидате Станиславе Засе, сказал белорусский президент, подчеркнув, что Зась, который является выпускником Бакинского высшего общевойскового командного училища, готов посетить страны-члены организации, в том числе и Армению.

«Можете не соглашаться, можете следовать своим принципам. Но вы с ним поговорите. Может быть, он для вас будет лучше, чем любой армянин. Чего вы боитесь белорусов? Мы же свои люди», - обращаясь к официальному Еревану, заявил Александр Лукашенко.

Официальный Ереван продолжает настаивать на том, что вопрос назначения генсека ОДКБ должен быть решен на основе консенсуса в рамках официального саммита организации.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и пресс-секретарь и. о. премьер-министра Армении Арман Егоян опровергли заявления Лукашенко о том, что вопрос был решен в рамках неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Никол Пашинян, в свою очередь, заочно упрекнул Александра Лукашенко в том, что тот рассказал подробности закрытых обсуждений ОДКБ послу Азербайджана - страны, фактически, находящейся в состоянии войны с Арменией, а также в продаже оружия Баку, подчеркнув, что поднимет этот вопрос перед Лукашенко.

Президент Беларуси сегодня ответил и на упрек Пашиняна по поводу продажи оружия Азербайджану, только вот истолковал он свою вину совсем иначе: «Азербайджанцы просят – продайте. А нам надо кредит возвращать, который брали под это. И я тогда сказал, что продам азербайджанцам. И армянам предложил аналогичный комплекс. Армяне отказались, сославшись на то, что у них есть российский «Искандер», его на параде показывали. И мы по просьбе азербайджанцев сделали им комплекс к параду. Вот в чем, наверное, моя вина - что я постарался для парада сделать этот комплекс. Но я ведь предложил и армянам, они сказали, что не надо».

Наряду с этим Лукашенко заявил, что несмотря ни на что, он хорошо относится ко всем странам, в том числе к Армении и армянам.