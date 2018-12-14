Карен Абрамян - новый министр обороны Нагорного Карабаха, произведены и другие кадровые назначения

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян освободил от должности министра обороны Карабаха, генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Новым министром обороны стал генерал-майор Карен Абрамян, который до этого назначения занимал должность начальника Генштаба Армии обороны НК.

Мнацаканян не остался без должности, он назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НК.

Левон Мнацаканян занимал должность министра обороны Нагорного Карабаха с июня 2015 года, до этого на протяжении 3 лет он был заместителем начальника Генштаба ВС Армении.

Хотя вчера сам Мнацаканян заверил tert.am, что заявления об отставке не писал и о слухах о своей отставке не слышал, заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сегодня в беседе с Радио Азатутюн заверил, что министр обороны был освобожден от должности согласно собственному заявлению.

«Господин Мнацаканян был освобожден от этой должности согласно своему заявлению. И сейчас он занимает не менее важную должность, то есть, Левон Мнацаканян продолжает служить родине. С той же энергией, как отметил президент, всецело продолжит службу родине в этом важном деле», - сказал Бабаян.

На замечание Радио Азатутюн о том, что армянская пресса упорно писала, что одной из возможных причин данного кадрового изменения стала критика Левона Мнацаканяна в связи с известным заявлением кандидата в депутаты от блока «Мой шаг», ветерана Карабахской войны Сасуна Микаеляна, Давид Бабаян ответил: «Нужно относиться к этому спокойно. Было заявление, и имела место смена работы. Искать интриги, пытаться рассматривать все это как противоречия между Матерью-Арменией и Арцахом просто неправильно. Какой-либо ажиотаж, спекуляция неправильны. Для нас высшей ценностью является единство. Мать-Армения и Арцах – не противники… это мечта турок и азербайджанцев. И мы не позволим ни нашим делом, ни даже заявлениями, чтобы они радовались».

До подписания указов о смене министра обороны президент Карабаха Бако Саакян вчера в Ереване встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Армянская пресса упорно писала об ожидающихся в Карабахе отставках. Помимо Левона Мнацаканяна, упоминались также секретарь Совета национальной безопасности Карабаха Виталий Баласанян и советник Бако Саакяна Аршавир Карамян. Об их возможной отставке ничего не сообщается.