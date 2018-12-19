«Неконфронтационный, невраждебный тон в заявлениях – уже хорошо» - пресс-секретарь МИД Армении

Договоренности, достигнутые в ходе встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, были опубликованы МИД Армении, заявила сегодня пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос, о каком взаимопонимании идет речь в заявлении министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

«В частности, в сообщении, последовавшем за [миланской] встречей, указано, что «Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились продолжить встречи в ближайшем будущем, сохраняя сложившуюся динамику». Еще одна договоренность была достигнута по совместному заявлению глав МИД Армении и Азербайджана и глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Заявлений в таком формате долгое время не удавалось принять. Тем не менее, в Милане удалось достичь согласия по тексту заявления», - сказала Нагдаляна, согласно сообщению МИД Армении.

Пресс-секретарь МИД Армении также подчеркнула, что в своем выступлении в Совете министров ОБСЕ 6 декабря, текст которого также был опубликован МИД Армении, исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении коснулся этого заявления, подчеркнув, что, «несомненно, обнадеживает то, что после встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, удалось достичь соглашения по общему тексту и принять пятистороннее заявление».

По словам Нагдалян, Зограб Мнацаканян также добавил, что «в этом заявлении подтверждается важность претворения в жизнь взаимопонимания, достигнутого в Душанбе, об интенсивной работе по дальнейшему снижению эскалации напряженности в зоне конфликта и подготовке народов к миру».

«Поддержание неконфронтационного, невраждебного тона в публичных выступлениях по таким сложным вопросам – уже хорошо», - заявила представитель МИД Армении.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говоря о своей встрече с Зограбом Мнацаканяном в Милане, накануне заявил, что Армения и Азербайджан впервые смогли достичь определенного взаимопонимания в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания», - заявил он, сообщает «Интерфакс».

По словам Мамедъярова, поиск путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году.

«Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года. Основная цель – добиться ощутимых результатов», - заявил глава МИД Азербайджана.

Мамедъяров также сообщил, что встретиться с Мнацаканяном в январе 2019 года для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта.