Кремль: Вопрос с назначением нового генсека ОДКБ пока не решен

Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не решили вопрос с назначением нового генерального секретаря организации. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко.

Вчера после заседания Высшего Евразийкого экономического союза Лукашенко заявил журналистам, что должность генсека этого военного блока займет представитель Беларуси.

«Нет, вопрос не решился, - сегодня опроверг заявление Лукашенко представитель Кремля и продолжил: - Действительно, в ходе беседы лидеров ЕАЭС вне повестки дня этот вопрос был инициативно затронут Александром Григорьевичем Лукашенко, это вполне нормальная практика, любой глава государства волен затрагивать те вопросы, которые он считает нужным».

По его словам, в тот момент за столом переговоров присутствовали не все. «Работа будет продолжена», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Должность генсека ОДКБ вакантна с 2 ноября. До этого ее занимал бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, которого Ереван досрочно отозвал после предъявления обвинения в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года.

Сразу после освобождения Хачатрурова от должности официальный Минск заявил, что новым генсеком должен стать представитель Беларуси, которая среди членов организации следует второй после Армении в алфавитном порядке. Между тем, Ереван утверждает, что согласно уставу блока, эта должность должна остаться за Арменией до 2020 года.

Вокруг этого спорного вопроса между сторонами уже один раз состоялось бурное обсуждение - в прошлом месяце на саммите ОДКБ в Астане, однако, прийти к согласию им так и не удалось. И хотя заранее было объявлено, что на вчерашней встрече в Санкт-Петербурге этот вопрос обсуждаться не будет, тем не менее, президент Беларуси после встречи в закрытом режиме заявил журналистам, что решение принято в пользу Минска. Лукашенко даже заявил, что члены организации решили – как именно будет проходить назначение нового генсека.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря. Как когда-то Нурсултан Абишевич (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. — ред.) и говорил. Но мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение - индивидуальное собеседование с каждым руководителем в ОДКБ, и они подписывают это решение», - пояснил президент Беларуси.

Чуть позже официальный Ереван опроверг это заявление президента Беларуси. Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян, в частности, заявил, что вопрос генсека ОДКБ пока не решен.