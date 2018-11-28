«Встречи начальника полиции с рейтинговыми кандидатами на выборах являются проявлением политической незрелости» - Жирайр Сефилян

Основатель и член партии «Сасна црер» Жирайр Сефилян считает встречи начальника полиции Армении Валерия Осипяна с рейтинговыми кандидатами проявлением «политической незрелости».

Об этом он заявил в беседе с Радио Азатутюн, отметив, что кандидаты от партии «Сасна црер» отказались от участия в таких встречах.

«Во-первых, это абсурд. Какое дело начальника полиции до того, чтобы читать лекции по правовому сознанию у кандидатов, тем более, если речь идет об Осипове [Осипяне – ред.]? Мы полтора или два месяца назад требовали от Пашиняна его отставки. Поэтому мы с улыбкой относимся к этим абсурдным визитам».

На вопрос, считает ли он такие встречи начальника полиции с кандидатами незаконными, Сефилян ответил так: «Я бы сказал, что это – политическая незрелость. Я не вижу здесь вопроса законности или незаконности. Советская психология пока еще не ушла».