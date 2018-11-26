Избирательная кампания партии «Сасна црер» началась в парке Национального собрания

Представители партии «Сасна црер» начали свою избирательную кампанию в парке Национального собрания Армении в Ереване, пообещав присутствующим журналистам, что встретятся с ними в парламенте.

Сила, участвующая в парламентских выборах под лозунгом «Время пришло», считает, что пришло время участвовать в выборах и войти в парламент.

«Пришло время создать наконец сильное, суверенное, экономически развитое, конкурентоспособное, социально ответственное, обороноспособное, безопасное и общеармянское государство, которое станет родиной для всех армян», - сказал возглавляющий избирательный список партии Варужан Аветисян.

Аветисян и многие из его сегодняшних однопартийцев, ранее занимавшихся оппозиционной деятельностью как члены «Предпарламента», а затем «Учредительного парламента», получили широкую известность после известных событий июля 2016 года, когда в составе вооруженной группы «Сасна црер» захватили полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване.

Члены группы «Сасна црер», называющие свои действия «вооруженным восстанием», после произошедшей в Армении в этом году революции заявили, что страницу решения вопросов с помощью оружия считают закрытой, и создали на основе группы партию «Сасна црер».

На вопрос, не бросает ли их прежняя вооруженная деятельность тень на авторитет партии «Сасна црер», Аветисян ответил: «Во время восстания «Сасна црер» Би-би-си провела опросы и не нашла в Армении никого, кто бы осудил наш поступок. Оценку этому дал народ, этот этап мы уже прошли. Сейчас мы находимся в ставшей на демократический путь Армении, и мы сами, как пионеры и поборники демократии, участвуем в создании демократической Армении».

В списке партии за первым номером, Варужаном Аветисяном, следует политолог Степан Григорян, на третьем месте - Гарегин Чукасзян.

Предвыборным штабом партии руководит, а также принимает активное участие в агитации ветеран Карабахской войны Жирайр Сефилян, который совсем недавно получил гражданство Армении и по этой причине не смог баллотироваться в качестве кандидата.

«Не обязательно, чтобы я вместе со своими товарищами физически присутствовал в парламенте. Важно то, что наша политическая сила будет в парламенте», - сказал Сефилян.