«Путем смены власти в Арцахе мы предотвратим возможный взрыв» - Жирайр Сефилян

Партия «Сасна црер» примет участие в выборах под лозунгом «Время пришло».

«Время пришло возвратить награбленное, время пришло призвать преступников к ответу перед законом, и так далее. Наш лозунг: время пришло», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал руководитель предвыборного штаба «Сасна црер» Жирайр Сефилян.

По его словам, они идут в парламент, прежде всего, для того, чтобы не позволить вновь пройти в парламент бывшим силам: Республиканской партии Армении, «Процветающей Армении», АРФ «Дашнакцутюн» и «Оринац еркир». По словам Сефиляна, в этом вопросе у них есть четкая миссия, а также потенциал. «Считаю, что по причине нашего участия ни одна из этих сил не пройдет в Национальное собрание», - заявил глава предвыборного штаба «Сасна црер».

Жирайр Сефилян убежден, что парламент, которые будет сформирован по результатам выборов 9 декабря, не будет иметь долгую жизнь, максимум через 1,5-2 года будут новые выборы, поскольку те коренные изменения, которые должны были произойти после революции, до сих пор не произошли. В частности, должен был быть реформирован Избирательный кодекс, деятельность Республиканской партии должна была быть приостановлена, должна была быть проведена политическая и экономическая люстрация, должны были быть привлечены к ответственности бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Все это «Сасна црер» попытается осуществить в парламенте.

«В этом вопросе, естественно, мы претендуем на то, чтобы стать вторым полюсом, и у нас есть этот потенциал. Более того, мы так представляем развитие», - отметил Сефилян.

На вопрос, не отразится ли негативно на имидже партии факт нападения вооруженной группы «Сасна црер» на полк патрульно-постовой службы полиции и убийства трех полицейских в июле 2016 года, Жирайр Сефилян ответил, что их беспокоит не это негативное влияние, а боль от того, что не удалось избежать человеческих жертв. Кстати, Сефилян сказал, что хочет сделать одно разоблачение, в частности, что они пытались встретиться с родственниками двух убитых полицейских, однако это им не удалось из-за начальника Полиции Армении Валерия Осипяна, который, кстати, во время событий 2016 года, после захвата группой «Сасна црер» полка ППС, оказался у них в заложниках.

«Из-за Осипяна, а вернее Осипова, этот процесс не был завершен. Он всячески мешал нам приблизиться к этим семьям, различными способами используя свою должность. Больше пытались держать эти семьи в таком душевном состоянии, чтобы они отказались встречаться с нами, - заявил Сефилян. – К сожалению, в эти последние месяцы не было возможности встретиться с господином Пашиняном, все это я готов был передать и ему. Есть и другие вещи, об этом я, вероятно, сообщу г-ну Пашиняну».

Примечательно, что помимо осуществления радикальных изменений в Армении «Сасна црер» также планирует совершить смену власти в Нагорном Карабахе, как подчеркнул Сефилян, чтобы предотвратить возможный взрыв.

«С сегодняшнего дня мы представили заявку действующим властям – сесть за стол переговоров. [Чтобы] была найдена та дорожная карта, которая обеспечит смену власти без потрясений», - сказал Сефилян.

На замечание Радио Азатутюн, что через год в Нагорном Карабахе в результате выборов может произойти смена власти, Сефилян ответил: «Если будем ждать год, могут случиться потрясения. Такая ситуация. Люди уже в нетерпении. Своей деятельностью в течение полутора месяцев мы кое-как сдерживаем все это. И я уверен, что действующие власти проявят благоразумие и это решение будет спокойно найдено».

На вопрос, когда они планируют начать эти переговоры или инициировать процесс смены власти в Нагорном Карабахе, Жирайр Сефилян ответил: «Как можно скорее. Естественно, после выборов».

Кстати, после 18 лет борьбы только недавно Сефиляну удалось получить гражданство Армении, и поскольку Никол Пашинян всего несколько дней назад подписал документы о предоставлении ему армянского гражданства, Сефилян пока не успел вступить в партию «Сасна црер». Также из-за вопроса гражданства он не смог зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты и войти в избирательный список «Сасна црер».

Был ли это политический вопрос или чисто правовой и действительно ли не было возможности, как он ожидал, задним числом предоставить ему гражданство? На этот вопрос Жирайр Сефилян отвечать не захотел.

Вооруженная группа «Сасна црер», насчитывавшая около 30 членов, в июле 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване и удерживала ее в течение двух недель, заявляя, что используют свое право на восстание, и выдвигая политические требования, в частности требуя отставки тогдашнего президента страны Сержа Саргсяна. В период завхвата полка ППС погибли трое полицейских. 31 июля члены вооруженной группы сдались властям.

После смены власти суды изменили меру пресечения в отношении большинства членов вооруженной группы, которые до этого около двух лет находились под арестом. А объявленная в начале ноября амнистия распространилась также и на тех членов «Сасна црер», действия которых непосредственно не привели к гибели людей, они были освобождены от уголовного преследования.

В августе этого года пресс-секретарь вооруженной группы «Сасна црер» Варужан Аветисян объявил о прекращении вооруженной борьбы и начале политической деятельности. 29 сентября состоялся учредительный съезд партии «Сасна црер».