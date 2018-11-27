Партия «Сасна црер» ответила Николу Пашиняну

Партия «Сасна црер» выступила с заявлением, в котором ответила на критику, прозвучавшую в ее адрес со стороны исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никол Пашиняна.



Накануне во время предвыборной агитации в Артике Пашинян, комментируя звучащие из уст представителей «Сасна црер» заявления о том, что новый парламент, который будет сформирован в результате внеочередных выборов 9 декабря, также будет временным, и через один-два года возникнет необходимость в его распуске, посоветовал делающим подобные заявления «не впадать в заблуждение» и не путать нынешнюю власть с «мягкотелой и слабовольной властью Сержа Саргсяна».

«Подобное заявление господина Пашиняна у нас вызывает крайнее недоумение, поэтому мы надеемся, что он при первом же удобном случае пояснит свои слова», - отметили представители партии.

Возглавляющий избирательный список партии «Сасна црер» Варужан Аветисян, ссылаясь на распространенное партией заявление, отметил, что «Пашинян выступил с безосновательными утверждениями, при этом используя угрозы и выражения с оскорбительным подтекстом».

«Текст заявления господина Пашиняна содержит оскорбительный подтекст. Думаю, всем ясно, что здесь нет нужды в дополнительных разъяснениях. Наоборот, мы ожидаем, что господин Пашинян разъяснит, почему выразился в подобном стиле и с использованием подобного лексикона», - сказал Аветисян.

На вопрос Радио Азатутюн, являются ли заявления представителей «Сасна црер» о том, что новый парламент просуществует всего 2 года, политическим требованием, предъявляемым власти, которая будет сформирована по итогам выборов, или это просто прогноз, Варужан Аветисян ответил: «Здесь нет вопроса требования. Требование предъявит жизнь. И мы, как партия, если наш прогноз окажется верным, естественно, выскажем его в парламенте. Но это, прежде всего, прогноз, который делаем не только мы. Очень многие политические деятели и силы сделали этот прогноз. Не только мы придерживаемся этого мнения».