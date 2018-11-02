«Привлечение Карабаха к переговорам возможно с согласия Баку и Еревана» - Лавров

Привлечение Степанакерта к переговорам по карабахскому урегулированию возможно с согласия Баку и Еревана, которого пока нет. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Для того, чтобы менять нынешний двусторонний формат, требуется согласие обеих сторон. Насколько мы знаем, такого согласия нет. И я бы не стал, честно говоря, выдвигать предварительные условия для того, чтобы начать рассматривать сущностные вопросы нагорно-карабахского урегулирования», – сказал Лавров.

Глава МИД РФ сообщил, что Нагорный Карабах вышел из переговоров по предложению бывших властей Армении.

«В свое время карабахские представители участвовали в переговорах Баку и Еревана. По предложению армянского руководства эта практика была изменена и переговоры уже много лет ведутся напрямую только между Арменией и Азербайджаном, – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив: - Разумеется, мы исходим из того, что Ереван в своих переговорных позициях учитывает подходы Карабаха».