Парламент провалил принятие пакета поправок к Избирательному кодексу

Национальное собрание сегодня провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За представленный правительством проект проголосовали 56 депутатов, между тем, для принятия конституционного закона необходимо как минимум 63 голоса «за».

Проектом поправок правительство, как и обещало в своей программе, хотело перед внеочередными парламентскими выборами наряду с другими изменениями также упразднить так называемую рейтинговую избирательную систему.

После голосования исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян назвал произошедшее «саботажем».

«Этим голосованием Национальное собрание еще раз продемонстрировало, что внеочередные парламентские выборы неизбежны и без внеочередных парламентских выборов мы просто не сможем сделать какой-либо шаг», - сказал Пашинян.

Теоретически правительство еще имеет возможность изменить Избирательный кодекс до выборов, для этого необходимо вновь созвать внеочередное заседание Национального собрания и поставить законопроект на голосование. Никол Пашинян в своем сегодняшнем заявлении не стал обращаться к этому сценарию.

«Призываю готовиться к тому, чтобы довести революцию до конца. По какому бы Избирательному кодексу ни проводились парламентские выборы, победа народа неизбежна, и реванша не будет, возвращения к прошлому не будет, возвращения к коррумпированной системе не будет», - отметил исполняющий обязанности премьер-министра.

Внесение поправок в Избирательный кодекс, по сути, было провалено республиканцами, которые хоть и не составляют уже большинство, но могли принять участие в заседании и проголосовать «за».

Хотя часть депутатов фракции Республиканской партии Армении (РПА) находилась в здании парламента, в голосовании приняли участие только председатель НС Ара Баблоян, Армен Ашотян и Хосров Арутюнян.

По словам заместителя председателя РПА Армена Ашотяна, они выступают против изменения избирательной системы за месяц до выборов и именно по этой причине не проголосовали «за».

«Строить демократию в стране по антидемократическим правилам - это просто абсурд», - заявил Армен Ашотян.

Глава фракции «Царукян» Гагик Царукян, подписавший меморандум с Николом Пашиняном, сегодня также не присутствовал на голосовании. Отсутствовали еще три депутата его фракции. По словам члена фракции Наиры Зограбян, Гагика Царукяна не было в Ереване, но он смог перед голосованием приехать в парламент. Принять участие в голосовании Царукян не успел, хотя его голос не стал бы решающим. Зограбян согласна с Николом Пашиняном: республиканцы, по ее мнению, делают последнее зло народу.

«Я расцениваю это как очередной саботаж со стороны Республиканской партии. Повторяю, я могу понять политический бойкот, если под ним есть какая-то политическая логика, логика и мотивация. Они говорят, что новый Избирательный кодекс существенно отличается, качественно лучше по сравнению с предыдущим, и сами же организуют политический саботаж. Это, знаете, по моему впечатлению, всего лишь мелкая политическая месть», - добавила Найра Зограбян.

По мнению депутата, правительство должно еще раз созвать внеочередное заседание и представить проект на голосование парламента.

«Правительство имеет право созвать еще одно внеочередное заседание с той же повесткой, с Избирательным кодексом, и я надеюсь, что правительство обязательно воспользуется этой возможностью», - отметила она.

Депутат фракции «Елк» Ален Симонян квалифицирует этот шаг республиканцев как политическое зло. По его словам, даже с действующей рейтинговой избирательной системой у республиканцев практически нет шансов оказаться в будущем парламенте. Член команды Никола Пашиняна пока не знает, внесет ли правительство проект в парламент еще раз.

«Я не исключаю этого. Не знаю, этот вопрос должен быть обсужден. Сейчас мы обсуждаем варианты, которые могут быть, а могут и не быть», - сказал Ален Симонян.

Кстати, в сегодняшнем голосовании не приняла участие также часть бывших депутатов-республиканцев, которые ранее подписали заявление о поддержке Никола Пашиняна.