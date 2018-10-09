Ряд депутатов фракции РПА поддержали позицию Никола Пашиняна

Ряд бывших и нынешних членов парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) сегодня распространили заявление, в котором поддержали позицию премьер-министра Никола Пашиняна о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре этого года.

«Поддерживаем позицию премьер-министра Никола Пашиняна о проведении внеочередных выборов в Национальное собрание в декабре 2018 года. После того, как премьер-министр уйдет в отставку, и до внеочередных выборов в НС новый премьер избираться не должен, и действующий парламент должен быть распущен», - в частности, говорится в заявлении.

Присоединившийся к заявлению депутат-республиканец, бывший начальник Полиции Армении Алик Саргсян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что выразил мнение, противоположное позиции фракции РПА, во имя безопасности государства. «Я руководствовался интересами моего народа. То, что я решил не участвовать в выдвижении нового премьер-министра и голосовании, это мое личное решение в интересах нашего народа, безопасности нашего государства», - сказал Саргсян.

На данный момент к заявлению присоединились 16 депутатов, 9 из которых входят во фракцию РПА. В этом списке члены РПА Рафик Григорян, Алик Саргсян, владелец завода «Киликия» Акоп Акопян, Авет Саргсян, представители национальных меньшинств во фракции РПА Князь Гасанов, Арсен Михайлов, независимые депутаты фракции РПА Арутюн Карапогосян, Тачат Вардапетян.

После революции покинувшие фракцию и партию депутаты-бизнесмены Артак Саргсян, Арман Саакян, Ашот Арсенян, Араик Григорян, Наапет Геворкян и Самвел Алексанян также присоединились к заявлению. Депутат НС Ширак Торосян, являющийся уроженцем Джавахка, также вошел в число подписавших заявление.

Бывший глава полиции призывает однопартийцев не искать в его решении других подтекстов: он руководствовался своей совестью. И если его мнение удостоится критики, то он обсудит вопрос целесообразности выхода из партии.

На вопрос, не собирается ли он покинуть партию, Саргсян ответил, что в данный момент не собирается и ждет завершения политических процессов. Он отметил, что если в партии попытаются заставить его пойти на шаги, которые не исходят из интересов народа, он будет на стороне народа.

Представитель курдской общины Князь Гасанов также обусловил свое решение присоединиться к требованию провести досрочные выборы в декабре требованием народа. «Сегодня весь народ стоит на этом пути. А мы уважаем армянский народ, уважаем наш народ и считаем, что мы стоим на пути, который выбрал наш народ», - сказал он.

Депутат Ширак Торосян считает свою подпись логическим продолжением своего голосования за кандидатуру премьер-министра Николя Пашиняна 8 мая.

Присоединившийся в заявлению депутат Тачат Вардапетян в беседе с Радио Азатутюн подтвердил, что подал заявление о выходе из фракции РПА.

Примечательно, что к заявлению бывших и нынешних членов фракции РПА присоединился депутат фракции «Царукян» Ишхан Закарян.

Вчера заявление о поддержке Никола Пашинян сделали депутат фракции РПА, глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, бывший генпрокурор Геворк Костанян, а также уже бывший депутат от РПА Артур Геворкян.

Отметим, что фракция Республиканской партии выступает против проведения досрочных парламентских выборов в декабре этого года и настаивает на их проведении в мае-июне следующего года.

Накануне, 8 октября, премьер-министр Никол Пашинян и лидер парламентской фракции «Царукян» Гагик Царукян подписали меморандум о проведении досрочных парламентских выборов в декабре. Царукян заявил, что полностью поддерживает Никола Пашиняна.