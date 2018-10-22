Парламентское большинство и его сторонники прилагают все усилия для проведения политики саботажа – Пашинян

После того, как Национальное собрание не смогло сегодня принять представленный правительством пакет поправок к Избирательному кодексу, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook, заявив, что Республиканская партия Армении и ее сторонники делают все возможное для того, чтобы «проводить политику саботажа».

«В последние две недели или в течение последних 20 дней это стало очевидным уже несколько раз… По сути, если выборы будут проведены в соответствии с действующим кодексом, все равно никто не сможет отнять народную победу», - подчеркнул Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра заявил, что этим шагом Национальное собрание еще раз продемонстрировало, что внеочередные парламентские выборы неизбежны. «Без досрочных парламентских выборов мы просто не сможем сделать какого-либо шага, потому что сегодняшнее голосование показывает реальное положение вещей», - отметил Пашинян.

Пашинян призвал граждан страны готовиться к досрочным парламентским выборам и довести революцию до конца. «По какому Избирательному кодексу ни проводились бы парламентские выборы, победа народа неизбежна, и реванша не будет», - добавил он.

Отметим, что за представленный правительством пакет проголосовали 56 депутатов, а трое - против, однако пакет не прошел, поскольку для принятия конституционного закона требуется не менее 63 голосов «за».