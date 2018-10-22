Пакет поправок к Избирательному кодексу не принят в парламенте

Сегодня на внеочередном заседании Национального собрания Армении пакет поправок к Избирательному кодексу не был принят.

Хотя за представленный правительством проект проголосовали 56 из 69 зарегистрированных депутатов, а против – 3, проект был отклонен, поскольку для принятия конституционного закона необходимо как минимум 63 голоса.

Правительство на заседании 16 октября одобрило пакет поправок к Избирательному кодексу. Затем исполняющий обязанности вице-премьера Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян продолжили обсуждения по пакету с фракциями НС и выслушали их предложения. Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам и правам человека 19 октября единогласно одобрила проект поправок к Избирательному кодексу и смежным с ним законам. После этого Венецианская комиссия также приняла заявление по проекту Избирательного кодекса РА. В нем, в частности, отмечается, что предлагаемые изменения преследуют легитимные цели и в основном являются позитивными.

Проект поправок предусматривал переход от рейтинговой системы к простой пропорциональной избирательной системе, снижение проходного порога в парламент на 1%, уменьшение суммы избирательного залога.