Пашинян и Царукян подписали меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре

Премьер-министр Никол Пашинян и лидер партии «Процветающая Армения» и парламентской фракции «Царукян» Гагик Царукян подписали совместный меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года.

В меморандуме отмечается, что в случае отставки премьер-министра с целью организации досрочных парламентских выборов и роспуска Национального собрания фракция «Царукян», как содействующая революции сила, обязуется не выдвигать кандидата на пост премьер-министра и не содействовать какому-либо другому кандидату на пост главы правительства. Также депутаты фракции не примут участия в инициативе по выдвижению кандидата на пост премьера со стороны 1/3 депутатов НС.

«Стороны обязуются провести агитационную кампанию по внеочередным парламентским выборам на основе корректности и взаимного уважения, с соблюдением других условий, установленных действующим законодательством РА», - в частности, говорится в меморандуме.

Стороны в меморандуме также выразили готовность совместно работать над повышением уровня защиты прав человека в стране, укреплением безопасности Армении и Нагорного Карабаха, углублением эффективного сотрудничества с Диаспорой, содействием притоку иностранных инвестиций в Армению, реализацией в стране глубинных реформ в социально-экономической сфере», – отмечается в документе.

В то же время в здание правительства прибыли также представители АРФ «Дашнакцутюн» - депутат Спартак Сейранян и член Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян.

Последний сообщил, что они встретились с вице-премьером Тиграном Авиняном. Амбарцумян не сообщил, согласны ли они на проведение досрочных выборов в декабре, но квалифицировал встречу с вице-премьером Авиняном как конструктивную и продуктивную.