Ален Симонян: После отставки премьер-министра заговоров не будет

Член партии «Гражданский договор», депутат Ален Симонян уверен, что после отставки премьер-министра Никола Пашиняна заговоров не будет.

Отметим, что сегодня вечером, в 20:00, в эфире Общественного телевидения премьер-министр должен объявить о своей отставке, тем самым запустив процедуру внеочередных выборов в парламент.

Сценарий проведения досрочных выборов, согласно Пашиняну, один: премьер-министр подает в отставку, Национальное собрание дважды не избирает нового премьер-министра, после чего парламент силой закона распускается, и назначаются новые выборы. По расчетам премьер-министра, выборы должны состояться 9-10 декабря, плюс-минус несколько дней.

«Недавние «заговоры» с их последствиями, думаю, удержат наших коллег от заговоров», - сказал Ален Симонян, намекая на события 2 октября, когда депутаты фракций Республиканской партии Армении, блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» в спешном порядке приняли спорные поправки в закон о регламенте парламента, затрудняющие, по сути, процедуру роспуска парламента, после чего десятки тысяч человек по призыву премьер-министра Пашиняна собрались у здания парламента, заблокировав все входы и выходы в здание.

По словам депутата фракции «Царукян» Наиры Зограбян, партия «Процветающая Армения» выполнит свои обязательства, закрепленные в подписанном с премьер-министром меморандуме. Помимо поддержки проведения досрочных выборов в декабре, вторая по величине фракция парламента обязалась также не выдвигать кандидата в премьер-министры и не поддерживать какого-либо другого кандидата.

Зограбян также исключает сюрпризы: «Я основываюсь на тех заявлениях, которые сделали все политические силы. Я исключаю, что какая-либо политическая сила нарушит свое заявление и за этот период выдвинет кандидата в премьер-министры…Я не думаю, что какая-либо из политических сил является самоубийцей, не уважающей свое собственное политическое заявление».

Точку зрения АРФ «Дашнакцутюн» озвучил глава фракции Армен Рустамян: «Нелогично, чтобы мы в составе 7 человек выдвинули кандидата... Для этого нужен меморандум?»

Не принимая приведенное правительством обоснование о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре, фракция Республиканской партии Армении (РПА) неделю назад заявила, что «не имела и не имеет намерения выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра».

Заместитель председателя РПА, депутат Армен Ашотян сегодня заверил, что они отвечают за свои заявления: «Этот сюжет следует считать исчерпанным, все заявления Республиканской партии всегда были уместными, и мы всегда отвечали за эти заявления. Реакция премьер-министра на это заявление также была адекватной».