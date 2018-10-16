Пашинян сделает заявление об отставке сегодня в 20:00 - пресс-секретарь премьер-министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделает заявление о своей отставке сегодня вечером, в 20:00, в прямом эфире Общественного телевидения. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян.

В понедельник Егоян сообщил, что Пашинян объявит о своей отставке 16 октября.

Сегодня перед началом внеочередного заседания правительства Пашинян подтвердил, что выступит с заявлением сегодня вечером.

«Сегодня важный день, и Республика Армения выходит на новый исторический этап, основной смысл которого можно резюмировать следующим образом: по итогам этого этапа нужно довести до конца произошедшую в Армении весной ненасильственную, бархатную народную революцию, но об этом я выступлю с более конкретным заявлением сегодня вечером», - сказал Пашинян.

На днях в интервью France24 премьер-министр заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 9-го либо 10 декабря.

«По сути, я могу предварительно сказать, что выборы состоятся 9-10 декабря, плюс-минус несколько дней. И по этой причине я должен уйти в отставку до 16 октября», - сказал Пашинян.

Уйдя в отставку, Пашинян запустит процедуру досрочных выборов в парламент. Согласно заявлениям представленных в парламенте фракций, завершивших, что не станут выдвигать других кандидатов на пост премьер-министра, в течение ближайших двух недель парламентарии дважды не смогут избрать нового премьер-министра, что приведет к роспуску Национального собрания силой закона и проведению досрочных выборов в декабре.