Пашинян считает заявление фракции РПА «разумным решением»

Премьер-министр Никол Пашинян считает разумным решением вчерашнее заявление парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА), согласно которому фракция «не имела и не имеет намерения выдвигать своего кандидата в премьер-министры». Об этом Пашинян сегодня заявил в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

«Не приветствую, а считаю разумным решением», - так ответил премьер-министр на вопрос, приветствует ли он это заявление.

В среду в парламенте Никол Пашинян встретился с председателем НС Ара Баблояном. «После вчерашнего заявления я просто счел необходимым прийти сегодня в Национальное собрание», - после встречи в беседе с журналистами сказал он, добавив, что также собирается встретиться с главой фракции РПА Ваграмом Багдасаряном.

По словам премьер-министра, выдвижение кандидата в премьер-министры от Республиканской фракции рассматривалось бы как попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

По поводу присоединения более полутора десятков депутатов от РПА к сбору подписей в Национальном собрании в поддержку проведения внеочередных парламентских выборов в декабре этого года Пашинян сказал, что депутаты услышали глас народа и дали необходимый ответ.

На вопрос Радио Азатутюн, было ли на депутатов оказано давление, премьер-министр ответил: «Если и было давление, то это было народное давление, потому что сегодня все, а если не все, то очень многие депутаты НС находятся под давлением своих соседей, друзей, родственников и иногда даже членов семьи, и они, думаю, в первую очередь, отреагировали на «давление» своего окружения».

На другой вопрос Радио Азатутюн, «восстановлена ли атмосфера любви и солидарности», премьер ответил: «Я сейчас над этим работаю».