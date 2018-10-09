Президент провел встречи с премьер-министром и спикером парламента

Президент Армении Армен Саркисян, как и обещал, сразу же по возвращении в Армению инициировал консультации с главами правительства и парламента. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

В этом контексте президент Армен Саркисян сегодня в своей резиденции встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Ара Баблояном.

Собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в стране и пути решения существующих проблем, подчеркнув в этом контексте важность сохранения в стране стабильности и атмосферы терпимости.

Президент Саркисян приветствовал переговорный процесс последних дней и подчеркнул, что единственный путь разрешить ситуацию и решить существующие проблемы - это диалог, говорится в сообщении.

Президент выразил надежду, что общество и политические силы будут продолжать действовать разумно и трезво, руководствуясь интересами страны, Конституцией и законами.

Сообщение о встрече Никола Пашиняна и Армена Саркисяна распространила и пресс-служба премьер-министра Армении. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией и событиями в Армении, в том числе проведением внеочередных парламентских выборов, говорится в сообщении.

«Мы договорились в ходе наших телефонных разговоров, а также нашей встречи в Париже, что должны встретиться. Я уже встретился с господином Баблояном и хотел бы обсудить внутриполитическую ситуацию», - сказал президент на встрече с премьер-министром.

«Действительно очень важно, чтобы мы обсудили ситуацию также с президентом республики. По сути, теперь я могу сказать, что в последние дни произошло несколько событий, которые, похоже, приводят к решению вопроса. В частности, вчера с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном мы подписали меморандум о проведении парламентских выборов в декабре, а еще 16 депутатов в письменной форме поддержали эту инициативу. Я думаю, что, по сути, процесс идет путем устранения напряженности, что позитивно», - сказал премьер-министр Никол Пашинян:

«Я также очень рад, что в принципе, как я уже говорил, процесс будет проходить в атмосфере диалога и терпимости. Я рад слышать, что за последние 1-2 дня путем переговоров и диалога были достигнуты определенные результаты и что вероятное решение вопроса не за горами. Очень важно, чтобы вопрос был полностью разрешен», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра, сказал президент Армен Саркисян.