Еще двое депутатов-республиканцев высказались за досрочные выборы в декабре

Еще двое депутатов-республиканцев – Авет Саргсян и Рафик Григорян – присоединились к заявлению 14 депутатов Национального собрания, в котором выражается поддержка позиции премьер-министра Никола Пашиняна о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре.

«После того, как Пашинян уйдет в отставку с поста премьер-министра, и до внеочередных выборов новый премьер избираться не должен, и действующий парламент должен быть распущен», - говорится в заявлении, подписанном депутатом Ишханом Закаряном (фракция «Царукян»), вышедшими из Республиканской фракции депутатами Ашотом Арсеняном, Арманом Саакяном, Артаком Саргсяном, Самвелом Алексаняном, Нахапетом Геворкяном, Шираком Торосяном, членами Республиканской фракции Аликом Саргсяном, Араиком Григоряном, Акопом Акопяном, Арутюном Карапогосяном, Тачатом Вардапетяном, представляющими нацменьшинства депутатами Князем Гасановым и Арсеном Михайловым.

Отметим, что накануне премьер-министр Никол Пашинян и лидер парламентской фракции «Царукян» Гагик Царукян подписали меморандум о проведении досрочных парламентских выборов в декабре. Царукян заявил, что полностью поддерживает Никола Пашиняна.

О поддержке Никола Пашиняна также заявил депутат Республиканской фракции, председатель постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, бывший генпрокурор Геворк Костанян.