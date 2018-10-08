Геворк Костанян: «Я всегда буду рядом с Николом Пашиняном»

Член парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Геворк Костанян заявляет, что полностью поддерживает премьер-министра Никола Пашиняна, проведение внеочередных парламентских выборов является политической необходимостью.

В беседе с Радио Азатутюн бывший генеральный прокурор, а ныне председатель постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам заявил, что любой разумный человек сегодня обязан поддержать Пашиняна. «Он честен в своих целях, честен в своих желаниях. Для меня это имеет крайне важное значение... И он честен в своей политической направленности, которая лично для меня приемлема. Другой вопрос, в какой мере она сейчас осуществляется. Моя мысль состоит в следующем: если я считаю, что и в целях, и в желаниях, и в последовательности действий есть эта честность и это делается на благо страны, я всегда буду рядом с ним, в любой момент», - сказал Костанян.

В отличие от других членов фракции, Костанян также заявил, что Никол Пашинян сегодня является предпочтительным лидером не какой-то площади, а широких масс страны.

По словам Костаняна, назначение другого кандидата после отставки Пашиняна было бы «искусственным и чреватым опасностями».

«Если есть кто-то другой, обладающий подобным уровнем общественной консолидации, значит, будет замечательная конкуренция. Но я пока этого не вижу, - отметил он и добавил: - Мои коллеги по фракции и все депутаты, на мой взгляд, по крайней мере, руководствуются тем же принципом, о котором я сейчас говорил. То есть, никто не собирается этого делать, любое действие против страны будет неприемлемым».

Депутат от фракции РПА, в прошлом неоднократно высказывавшийся против досрочных парламентских выборов, и сегодня отметил, что правовой необходимости в них нет и сейчас, однако, по его мнению, более важным является нынешнее политическое требование роспуска парламента. «Необходимость, по моему глубокому убеждению, политическая, оценку которой я дать не могу. Только в правовом смысле кризиса нет, и необходимости нет. Но если политические дискуссии, политические развития приводят к этому, значит, правовая необходимость возникает автоматически», - отметил он.

После этого заявления депутата от РПА премьер-министр Никол Пашинян сегодня на своей странице в Facebook написал: «Необходимо поощрять, а не обвинять депутатов, которые выступают за проведение досрочных выборов в декабре. Они, по сути, выполняют ваше требование. Давайте будем поощрять тех, кто принимает, что нет ничего выше, чем воля народа».

Сегодня о необходимости роспуска парламента и проведении новых выборов в декабре заявил также покинувший фракцию РПА депутат Арман Саакян.

По словам Геворка Костаняна, в парламенте есть много депутатов, разделяющих его точку зрения. Он критики не боится: «Любой разумный человек должен содействовать сегодняшней власти и сегодняшнему правительству, потому что это гарантия прогресса в стране. Сейчас ясно, что если Никол Пашинян и его правительство в каком-либо вопросе - внешнеполитическом, правовом, экономическом, социальном - потерпят фиаско, это напрямую повлияет на уровень жизни, деятельность и судьбу всего народа».

В конце прошлой недели Костанян встретился с первым вице-премьером Араратом Мирзояном. Депутат фракции РПА не скрывает, что после этой встречи его взгляды «революционно изменились». «Я уверился в этих целях. Для меня это было важно», - сказал он.

Глава комиссии по государственно-правовым вопросам сегодня, сидя под фотографией Сержа Саргсяна, выразил свою безоговорочную поддержку Николу Пашиняну.

На вопрос, не считает ли он это странным, Костанян ответил: «Нет, это не странно. Потому что я лично питал, питаю и буду питать к Сержу Саргсян глубокое уважение».

Геворк Костанян заверил, что не ожидает от нового правительства никакой должности, он уже получил приглашение на работу от Евросоюза и до декабря намерен сложить мандат и покинуть Армению.