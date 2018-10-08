Идти на выборы в декабре опасно - Ваграм Багдасарян

«Идти на внеочередные выборы в декабре – опасный шаг», - сегодня в ходе брифинга в парламенте заявил глава фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян.

Представитель РПА подчеркнул, что в результате таких выборов «мы можем получить Национальное собрание, в котором не сможет сформироваться реальная оппозиция».

Кстати, Ваграм Багдасарян отметил, что на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном 1 октября он подчеркнул, что может гарантировать, что другого кандидата на пост премьер-министра выдвинуто не будет, если выборы состоятся в мае-июне. Что касается декабря, то, по словам представителя РПА, такой гарантии он дать не может. И об этом, как отметил Багдасарян, он сказал Пашиняну во время встречи в парламенте 2 октября.

На вопрос, означает ли это, что РПА выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра или поддержит кандидата от другой силы, если Никол Пашинян уйдет в отставку в декабре, Багдасарян ответил так: «Я об этом ничего не говорил, так как обсуждений относительно декабря у нас не было».

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента Радио Азатутюн, означает ли то, что Ваграм Багдасарян не может дать гарантию, что он не можете исключить такую возможность, руководитель парламентской фракции РПА сказал: «Конечно, если будут обсуждения и мое мнение совпадет с этими обсуждениями, мы, возможно, сделаем какое-то новое заявление. Но пока такого обсуждения не было. Нет и заявления. Мы склонны к продолжению переговорного процесса с того момента, где мы его прервали».

Как подчеркнул Ваграм Багдасарян, РПА не готова к переговорам, если будет изначально заявлено Пашиняном, что переговоры ведутся только для того, чтобы провести досрочные выборы в декабре. «Переговоры означают консенсус, означают компромисс, а это означает единое решение. Если будут такие переговоры, мы готовы уже сейчас начать их», - заключил представитель РПА.