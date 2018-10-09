В повестке АРФД нет вопроса подписания меморандума с премьером Пашиняном - Арсен Амбарцумян

В повестке АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) нет вопроса подписания меморандума с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил член Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян.

По словам Амбарцумяна, подписание меморандума должно быть осмысленным. «Мы считаем, что взаимное доверие между политическими силами гораздо важнее любого подписанного документа. Если в ходе дальнейших обсуждений возникнет такая необходимость, мы готовы обсудить и этот вариант, но сегодня в нашей повестке подобного вопроса нет. Мы неоднократно заявляли, что необходимость проведения внеочередных парламентских выборов не может быть поставлена под сомнение», - сказал член Верховного органа АРФД.

На замечание Радио Азатутюн, видит ли фракция проблему в сроках проведения выборов, Амбарцумян ответил так: «Срок проведения внеочередных парламентских выборов не следует рассматривать как самоцель. Мы всегда связывали вопрос проведения досрочных выборов с теми необходимыми шагами и действиями, которые были достигнуты в результате политических договоренностей и закреплены в программе деятельности правительства. Наша озабоченность в связи с декабрем обусловлена именно тем, что мы считаем нереалистичной до декабря реализацию тех шагов и действий, которые обязательно должны предшествовать проведению досрочных парламентских выборов», - сказал представитель АРФД.

16 депутатов Национального собрания подписали заявление в поддержку позиции премьер-министра Никола Пашиняна о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре.

«После того, как Пашинян уйдет в отставку с поста премьер-министра, и до внеочередных выборов новый премьер избираться не должен, и действующий парламент должен быть распущен», - говорится в подписанном депутатами заявлении.

Отметим, что накануне премьер-министр Никол Пашинян и лидер парламентской фракции «Царукян» Гагик Царукян подписали меморандум о проведении досрочных парламентских выборов в декабре. Царукян заявил, что полностью поддерживает Никола Пашиняна.

О поддержке Никола Пашиняна также заявил депутат Республиканской фракции, председатель постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, бывший генпрокурор Геворк Костанян.

Против проведения досрочных выборов в декабре выступает фракция Республиканской партии.