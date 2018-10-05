Проведение внеочередных парламентских выборов исходит из экономических интересов - советник премьер-министра

Проведение внеочередных парламентских выборов исходит из экономических интересов Армении, сегодня на встрече с журналистами заявил главный советник премьер-министра Армении Арсен Гаспарян.

«Внеочередные парламентские выборы исходят из экономических интересов Армении, и, следовательно, должна быть восполнена картина долгосрочного политического видения, потому что бизнесмены, которые заинтересованы в том, чтобы работать с Арменией, спрашивают о выборах, что естественно, поскольку они видят, что в Армении есть парламент, а Армения сегодня является парламентской республикой, и есть народ, который выступает против парламента», - сказал советник премьер-министра.

Гаспарян вчера оказался в центре внимания, когда в ходе брифинга с журналистами заявил, что даже если парламентские выборы состоятся в следующем году, это не окажет какого-либо влияния на экономику, досрочные выборы не имеют абсолютно никакого отношения к инвесторам.

«Это, прежде всего, требование народа - провести внеочередные выборы. На экономику это абсолютно не повлияет, потому что ситуация в Армении стабильная, и если проводятся выборы, будь то в Армении или в любой другой стране, досрочные выборы не имеют абсолютно никакого отношения к инвесторам», - сказал вчера Гаспарян.

Между тем, команда премьер-министра Николя Пашиняна утверждает, что чем позже состоятся досрочные парламентские выборы, тем хуже для экономики Армении.

Два дня назад после переговоров в парламенте с представителями фракций Республиканской партии Армении, блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» на многотысячном митинге у здания парламента Никол Пашинян даже заявил, что в стране возник политический кризис, единственным выходом из которого являются досрочные парламентские выборы, которые должны состояться в первой половине декабря.



Напомним, Республиканская партия выступает против проведения досрочных парламентских выборов в декабре. Более того, РПА настаивает на проведении выборов в мае-июне следующего года.

Вчерашнее заявление Арсена Гаспаряна не ускользнуло от внимания лидера партии «Процветающая Армения», богатого бизнесмена Гагика Царукяна, который вчера в интервью связываемой с ним телекомпании «Кентрон» процитировал его слова: «Сегодня он так говорит, а его главный помощник Арсен Гаспарян говорит: «Какое отношение имеют парламентские выборы к инвестициям?». Откройте и почитайте».

На сегодняшней пресс-конференции главный советник премьер-министр сказал, что после революции иностранные инвесторы особенно заинтересованы в водных ресурсах Армении, строительстве водохранилищ, информационных технологиях, строительстве, альтернативной энергетике, сельском хозяйстве, легкой промышленности и туризме.

«Объемы разные, то есть, есть программы в сельском хозяйстве, например, там объем может быть один, в строительстве – другой, но есть компании, которые готовы инвестировать в экономику Армении 50 млн долларов и больше. Общий объем пока подсчитать трудно и будет неправильно, поскольку нужно понять, разделить сферы и увидеть, какие инвестиции и в каком объеме могут быть в каждой сфере», - сказал Гаспарян.