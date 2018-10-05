Гагик Царукян: «Если народ хочет [провести выборы] в декабре, значит, и мы хотим»

Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) и парламентской фракции блока «Царукян» Гагик Царукян заверил, что они не против проведения внеочередных парламентских выборов в декабре, если этого хочет народ.

«Господин премьер-министр сказал, и мы готовы к обсуждению, мы тоже готовы. Мы говорили, что мы с народом и готовы к обсуждению», - сказал лидер ППА в интервью телекомпании «Кентрон».

Царукян заверил, что у ППА нет намерений препятствовать проведению выборов в декабре.

«Если народ хочет в декабре, значит, и мы хотим… Мы ни на йоту не отступим от желания народа», - заявил лидер ППА, заверив, что его партия не имеет отношения к «контрреволюции».

«Революцию сделали, закончили, а контрреволюции быть не может, стыдно… Я организовал проведение встреч со всеми внепарламентскими силами, которые не встречались с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Мы обновим это, жизнь движется вперед, мы не можем, как другие, сидеть, сложа руки, сидеть и ждать. Я себя чувствую хорошо, когда моя страна сильна, когда мой народ развивается, когда у людей на лицах улыбка».

На вопрос, означает ли это, что ППА «не присоединилась к контрреволюции и не будет сотрудничать с Республиканской партией», Царукян ответил так: «Вы прекрасно знаете, что произошло в 2015 году. Как после этого возможно? Почему тогда я был рядом с народом, не соглашался на их должности, с тем, что они говорили? И вы видели, что произошло. Нельзя на пустом месте приписывать человеку что-то. В 2015 году кто мог устоять на моем месте?»

«Сегодня я за революцию, я всегда был за свой народ, и сегодня я говорю, что сделаю еще больше. Я хочу, чтобы на лицах людей были улыбки, как это было после революции. Я в первый же день говорил, что мы хотим, чтобы эта улыбка была всегда», - подчеркнул Гагик Царукян.

Напомним, что депутаты фракции «Царукян» 2 октября в парламенте проголосовали за законопроект, представленный Республиканской партией Армении, согласно которому, как утверждает премьер-министр Никол Пашинян и его политическая команда, будет затруднено проведение досрочных выборов.

В тот же вечер Пашинян вывел десятки тысяч людей на улицы Еревана. Он назвал те силы, которые поддержали законопроект, контрреволюцией и лишил представителей ППА и АРФ «Дашнакцутюн» министерских и губернаторских постов. Пашинян также озвучил планы по проведению досрочных парламентских выборов в декабре.