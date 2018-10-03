По убеждению РПА, внеочередные парламентские выборы должны состояться в мае-июне 2019 года

По убеждению парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА), внеочередные парламентские выборы должны состояться в мае-июне 2019 года.

В распространенном сегодня официальном заявлении фракция подчеркивает, что РПА не давала премьер-министру какого-либо согласия или обещания.

Фракция Республиканской партии по-прежнему считает, что должна быть реализована программа, закрепленная в программе правительства и озвученная в прежних заявлениях премьер-министра, которая улучшит избирательное законодательство и предоставит политическим силам разумные сроки для подготовки к предстоящим парламентским выборам, что подразумевает проведение внеочередных парламентских выборов в мае-июне 2019 года», - говорится в заявлении.

Вчера поздно вечером в парламенте прошла встреча премьер-министра Никола Пашиняна с представителями фракций по вопросу проведения досрочных парламентских выборов. Премьер-министр настаивает на проведении досрочных выборов уже в декабре этого года.