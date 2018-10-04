Состояние ожидания негативно повлияет на экономику – глава КГД

По словам председателя Комитета государственных доходов (КГД) Давида Ананяна, чем позже состоятся досрочные парламентские выборы и чем дольше продлится состояние ожидания, тем хуже для экономики страны.

На брифинге с журналистами Ананян подчеркнул, что выражает свое мнение как экономист: «Там, где нет пока стабильной политической обстановки, бизнес занимает выжидательную позицию и ждет политических развязок. Однозначно, точка зрения премьер-министра верна… Чем дольше состояние ожидания, тем хуже для страны».

Накануне после переговоров в парламенте с представителями фракций Республиканской партии Армении (РПА), блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД), выступая перед тысячами граждан, собравшихся перед зданием парламента, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что единственным вариантом решения возникшего в стране политического кризиса является проведение внеочередных парламентских выборов в первой половине декабря этого года.

Между тем, РПА, входящая в блок «Царукян» партия «Процветающая Армения» (ППА) и АРФД выступают против проведения выборов в декабре. Более того, РПА и ППА настаивают на проведении выборов в мае-июне следующего года, добавляя, что в этом случае они не станут выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра в случае отставки премьера с целью роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Генеральный директор «Кавказского центра исследовательских ресурсов - Армения», экономист Эгине Манасян считает очевидным, что отсрочка парламентских выборов, а следовательно, неопределенная политическая ситуация окажут негативное влияние на экономику Армении, сделав рисковым инвестиционное поле страны. «Если есть неопределенность, бизнесмены ничего не предпринимают, потому что не знают, куда будет направлен политический вектор в Армении. Даже в домашних хозяйствах это может вызвать задержку в принятии решений. Например, у человека есть сбережения, но поскольку он не уверен, что финансово-экономическая система будет развиваться стабильно и вектор развития будет положительным, эти средства могут не стать вкладами, могут углубиться тенденции долларизации», - сказала Минасян.

По словам представителя «Армянского национального конгресса», экономиста Ваагна Хачатряна, предложение РПА и ППА о проведении парламентских выборов в середине следующего года негативно скажется на экономике страны. «Это приведет к нестабильности. В случае нестабильности, особенно если речь идет о бизнесе, деловых кругах и ожидаемых с их стороны инвестициях, это просто обнуляет их либо они будут очень незначительными. Потому что на самом деле бизнес любит стабильность, и чем она долгосрочнее, тем более позитивны подходы, возможности вкладывать инвестиции, расширять бизнес и связывать свою деятельность с политической ситуацией в стране. Теперь, поскольку всего этого нет, бизнес находится в состоянии ожидания», - сказал Хачатрян.