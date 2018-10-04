Москва приветствует позитивные тенденции в нагорно-карабахском урегулировании - Захарова

Россия приветствует позитивные тенденции, наметившиеся в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и обещает оказывать процессу все необходимое содействие. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На еженедельном брифинге в МИД азербайджанский журналист напомнил о последней встрече глав МИД Армении и Азербайджана, а также о краткой беседе между лидерами двух стран Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Душанбе, отметив, что эксперты предполагают, что именно Москва создала положительную базу для того, чтобы эти переговоры состоялись. Мария Захарова, по сути, не подтвердила, но и не опровергла эти утверждения.

«Мы приветствуем все те позитивные тенденции, которые наметились в нагорно-карабахском урегулировании. Теперь важно их развивать и не травмировать неосторожной риторикой, которая, к сожалению, тоже имеет место быть в последнее время. Со своей стороны будем оказывать этим позитивным тенденциям все необходимое содействие», - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

26 сентября главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны договорились продолжить переговоры по карабахскому урегулированию в следующем месяце. А премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября провели краткую беседу в Душанбе в рамках саммита СНГ. Позже в прямом эфире в Facebook премьер-министр Армении сообщил, что они договорились предпринять шаги по ослаблению напряженности на границах и предотвращению нарушений режима прекращения огня, зафиксировали, что карабахская проблема должна быть урегулирована путем переговоров, и договорились установить между сторонами оперативную связь. По сути, ту же информацию сообщил и официальный сайт президента Азербайджана.