На сайте президента Азербайджана опубликовано сообщение о встрече Алиева и Пашиняна

Официальный сайт президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовал сообщение о встрече азербайджанского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Душанбе.

Сообщение подтверждает информацию о договоренностях, достигнутых между сторонами на полях саммита СНГ столице Таджикистане, о которых накануне на своей странице в Facebook сообщил глава армянского правительства.

«Стороны взяли на себя обязательство продолжить переговоры вокруг армяно-азербайджанского карабахского конфликта и укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения и предотвращения инцидентов на границе между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.

«Стороны решили разработать механизмы в направлении установления оперативной связи между соответствующими структурами», - говорится в сообщении.

Руководители двух стран находились в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Поздно вечером в пятницу во время прямого включения на странице в Facebook Никол Пашинян заявил, что он договорился с Алиевым принять меры по снижению приграничной напряженности и предотвращению нарушений режима прекращения огня. Он сообщил, что было зафиксировано, что вопрос Карабаха должен быть урегулирован путем переговоров и что была достигнута договоренность о создании оперативной связи между сторонами.