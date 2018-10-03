Мы продолжим осуществлять наши планы – Никол Пашинян

«Пока нет четких сигналов о том, что мы друг друга понимаем правильно, я думаю, что могут возникнуть вопросы о рациональности данного разговора», - сегодня в Национальном собрании заявил журналистам премьер-министр Никол Пашинян, комментируя заявления республиканцев по поводу вчерашних обсуждений в парламенте.

«Сегодня г-н Ашотян намекал на то, что мы, возможно, неправильно поняли друг друга. В таком случае возникает вопрос: если мы говорим и не понимаем друг друга правильно, то какой смысл в этом разговоре? Пока нет четких сигналов о том, что мы правильно понимаем друг друга, и наши партнеры правильно понимают ситуацию, я думаю, что могут возникнуть вопросы по поводу рациональности этого разговора», - сказал Пашинян.

На вопрос, как будет продолжаться этот процесс в таком случае, премьер-министр ответил так: «Мы продолжим осуществлять наши планы, и я думаю, что очевидно, что требование досрочных парламентских выборов является всенародным требованием, и я с трудом представляю человека и людей, которые собираются противостоять этому».

Вчера после встречи в парламенте с представителями фракций по вопросу проведения досрочных парламентских выборов Никол Пашинян на митинге у здания парламента сообщил, что в ходе переговоров представители парламентских фракций сказали, что не собираются в случае его отставки выдвигать другого кандидата в премьер-министры.

На вопрос Радио Азатутюн, если сейчас премьер-министр подаст в отставку, готовы ли они не выдвигать кандидата в премьер-министры, вице-спикер НС, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов сегодня ответил: «Подобный вопрос мы не обсуждали, пусть подаст в отставку, потом посмотрим».

По утверждению Шармазанова, ночью на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном парламентские силы не пришли к общему знаменателю и окончательная договоренность не была достигнута.

А зампред РПА Армен Ашотян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Премьер-министр вчера сам сказал, что возможно, не полностью смог передать вчерашний разговор».

По словам Ашотяна, на встрече республиканцы предложили премьеру провести досрочные выборы в мае следующего года, в этом случае, по словам Армена Ашотяна, они выразили готовность не выдвигать кандидата в премьер-министры. Однако, по словам Ашотяна, Пашинян отклонил это предложение.

Отметим, что Никол Пашинян настаивает на проведении досрочных парламентских выборов уже в декабре этого года.