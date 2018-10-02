Главы МИД Армении и Азербайджана, по всей вероятности, до конца года проведут еще одну встречу - Балаян

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана, по всей вероятности, до конца года проведут еще одну встречу. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ереванскому саммиту Франкофонии, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Пресс-секретарь был краток, подробностей он не сообщил: «До конца года, по всей вероятности, состоится встреча министров иностранных дел. Это все».

Предыдущая встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова состоялась 26 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. На начальном этапе во встрече участвовали также представляющие США, Россию и Францию сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Эндрю Шофер, Игорь Попов и Стефан Висконти, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Согласно заявлению, распространенному пресс-службой МИД Армении, состоялся полезный обмен мыслями по поводу урегулирования конфликта, направленного на установление мира в регионе. Собеседники договорились продолжить диалог, в том числе в рамках ближайшего визита в регион сопредседателей.

После смены власти и формирования нового правительства, произошедших в Армении в результате народного движения, главы МИД Армении и Азербайджана впервые встретились в июле этого года в Брюсселе.

Что касается лидеров Армении и Азербайджана, то за этот период между ними не было полноценных переговоров. После июньского визита в Москву премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что после футбольного матча на приеме, организованном для глав государств СНГ, президент России Владимир Путин познакомил его с президентом Азербайджана.

На прошлой неделе в Душанбе в ходе саммита СНГ Пашинян и Алиев провели краткую беседу. По словам премьер-министра Армении, они договорились предпринять шаги по ослаблению напряженности на границах и предотвращению нарушений режима прекращения огня, зафиксировали, что карабахская проблема должна быть урегулирована путем переговоров, и договорились установить между сторонами оперативную связь. По сути, ту же информацию сообщил и официальный сайт президента Азербайджана.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн политический обозреватель Акоп Бадалян напомнил о воинственных заявлениях, которые постоянно звучали со стороны официального Баку в предыдущие годы.

«Из-за этой политики Азербайджан оказался в тупиковой ситуации после апрельской войны, когда эта война, по сути, начала работать против Азербайджана как в военном смысле - контратаки армянских ВС, которые были остановлены прекращением огня, так и в политико-дипломатическом смысле. Произошедшая в Армении внутренняя трансформация еще больше усугубила этот тупик, - сказал Бадалян и продолжил: - Не случайно, что Алиев не мог определиться, в конце концов, какую позицию следует занять в отношении новой ситуации в Армении. Наконец, думаю, он определился на фоне позиций международных игроков и геополитических силовых центров, когда увидел, что они фактически признают новую ситуацию и новую власть в Армении. В этой ситуации Алиеву ничего иного не оставалось, потому что продолжать этот тупиковый путь, еще больше его усугублять – это могло привести к еще более тяжелым последствиям».

Аналитик напомнил, что накануне беседы Пашиняна и Алиева в Душанбе в Баку побывал президент России Владимир Путин.

«Становится ясно, что логика военной ситуации, широкомасштабных военных действий в настоящее время не обсуждается, в настоящее время она отвергается всеми основными игроками, и с этой точки зрения возникает необходимость найти новые политические форматы, новые процессы. В этом смысле встреча в Душанбе и готовность Алиева, несмотря на неблагоприятную политическую атмосферу, для него неблагоприятную, общаться с Николом Пашиняном свидетельствует о том, что и Азербайджан понимает, что идти против этого общего тренда гораздо более опасно», - подчеркнул Акоп Бадалян.