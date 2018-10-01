Премьер-министр сегодня встретится с главой фракции РПА

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня встретится с руководителем фракции Республиканской партии Армении (РПА) Национального собрания Армении Ваграмом Багдасаряном, чтобы обсудить вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов. Об этом Радио Азатутюн сообщила руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

Пашинян сегодня в ходе прямого эфира в соцсети Facebook заявил, что он начинает консультации по вопросу досрочных выборов в Национальное собрание. «Последние месяцы показали, что у нас нет надежной ситуации в парламенте», - сказал премьер.

На прошлой неделе Никол Пашинян заявил, что парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее, а вчера он не исключил, что они будут проведены до конца этого года.