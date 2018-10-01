Пока не состоятся внеочередные парламентские выборы, экономика и бизнес будут выжидать, «затаив дыхание» - Пашинян

Пока не состоятся внеочередные парламентские выборы, экономика и бизнес будут выжидать, «затаив дыхание», сегодня во время прямого эфира в Facebook сказал премьер-Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, последние месяцы показали, что в парламенте нет надежной ситуации.

«Пока не состоятся внеочередные парламентские выборы, экономика и бизнес будут выжидать, «задержав дыхание», до тех пор, пока не получат какую-то среднесрочную перспективу, то есть, пока не будут знать, что в течение пяти лет есть стабильное парламентское большинство, которое будет работать с правительством, - сказал премьер и продолжил: - Конечно, эти последние месяцы показали, что в парламенте такой ситуации, по крайней мере, надежной ситуации у нас нет».

Отметив, что сегодня сформировалось четкое народное требование - провести досрочные парламентские выборы, премьер-министр заявил, что с сегодняшнего дня начнет обсуждения с представителями парламентских сил – пока в рабочем порядке.

«На следующем этапе эти обсуждения уже состоятся официально, хотя между официальными и рабочими обсуждениями нет большой разницы, потому что вы знаете, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о том, как и какими методами должны достичь скорейшего проведения досрочных парламентских выборов», - сказал Пашинян.

Премьер выразил надежду, что им удастся прийти к согласию с парламентскими силами по этому вопросу и не будет необходимости обращаться за поддержкой граждан.

«Хотя, если такая необходимость возникнет, я надеюсь, что все вы будете готовы оказать поддержку этому политическому процессу тем или иным способом», - сказал Пашинян.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее, а вчера премьер-министр не исключил, что они будут проведены до конца этого года.

Отметим, что сегодня Пашинян встретится с главой фракции Республиканской партии Армении (РПА) Национального собрания Ваграмом Багдасаряном.