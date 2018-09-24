«Нужно как можно скорее провести внеочередные парламентские выборы» - Пашинян

По возвращении в Ереван премьер-министр Никол Пашинян пригласит парламентские и внепарламентские силы провести консультации, чтобы понять, как и в какие сроки будут проведены внеочередные парламентские выборы. Об этом Пашинян заявил сегодня в ходе прямого включения в Facebook из Нью-Йорка.

Поздравив кандидата от блока «Мой шаг» Айка Марутяна в связи с получением на выборах в Совет старейшин Еревана 81% голосов, а также прошедшие в Совет старейшин партию «Процветающая Армения» и блок «Луйс», премьер заявил, что нужно как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

«Политические события показали, что нужно как можно скорее провести внеочередные парламентские выборы, потому что политическая неопределенность, по сути, препятствует привлечению новых инвестиций в нашу экономику, и я считаю, что эти выборы также показали, что тот парламент, который функционирует сегодня, по сути, не имеет мандата, поскольку парламентские силы в совокупности набрали очень мало голосов, во всяком случае, не такое количество голосов, чтобы можно было считать это достаточным для продолжения деятельности в парламенте в таком составе. Нам нужно дать народу возможность посредством новых выборов уполномочить предпочтительные для них силы войти в парламент, сформировать парламентское большинство, избрать премьер-министра, чтобы, наконец, жизнь, политические процессы в Армении в полной мере сконцентрировались на решении экономических, социально-экономических проблем. В этом смысле я думаю, что мы вступаем в очень важный период», - сказал премьер.

Глава фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал, что они не видят необходимости в новых парламентских выборах.

На вопрос Радио Азатутюн о том, готова ли РПА начать обсуждения вокруг проведения досрочных парламентских выборов, о чем накануне в Нью-Йорке ​заявил премьер-министр Никол Пашинян, Ваграм Багдасарян сказал следующее: «Мы готовы к любым обсуждениям, но, как мне кажется, у нас будут обсуждения в связи с Избирательным кодексом, потому что нам надо улучшить Избирательный кодекс до выборов. И мне кажется, что у нас есть более важные задачи, чем досрочные выборы».

Пашинян высоко оценил это заявление Ваграма Багдасаряна.

«Он уже заявил, что они готовы вести переговоры по этой теме, а также представители партии «Процветающая Армения». Кстати, и кандидат от АРФ «Дашнакцутюн», по имеющейся у меня информации, направил поздравительное послание блоку «Мой шаг». Это признаки новой политической культуры и новых реалий, что очень важно, - сказал премьер-министр, обращаясь к общественности. - Надеюсь, вы на этих выборах увидели, что ваш голос является решающим, вы можете вашим голосом решить, кто будет властью, кто – оппозицией, кто должен быть в Совете старейшин Еревана, кто – в парламенте, правительстве, а кого там быть не должно. Я хочу вам гарантировать, что эта реальность не изменится».

Коснувшись комментариев касательно низкой явки избирателей на прошедших выборах, Пашинян сказал: «Сейчас много обсуждают явку избирателей, вы знаете, что в выборах приняли участие более 43% избирателей. Многие говорят: а ведь больше половины ереванцев не приняли участия в выборах, и отсюда делают политические выводы. Эти аргументы, мягко говоря, смешны. Во-первых, в прошлогодних выборах в Совет старейшин Еревана приняло участие еще меньше избирателей, и это при том, что людей на избирательные участки привозили на «Газелях», применялись административные рычаги, раздавались избирательные взятки, по существу, людей принудительно приводили на избирательные участки. Во-вторых, вы знаете, что наши избирательные списки не отражают реальной картины, потому что имена многих наших соотечественников, которые покинули Армению аж 20-25 лет назад, все еще включены в избирательные списки. В-третьих, в условиях подкупа на голосование приводят даже постельных, пожилых людей. А на этот раз никого не принуждали голосовать. Результат этих выборов и мандат, выданный гражданами, не может вызывать никаких сомнений», - заявил Никол Пашинян.