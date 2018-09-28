РПА теоретически не отвергает обсуждений по любому внутриполитическому вопросу

Республиканская партия Армении (РПА) теоретически не отвергает обсуждения по любому внутриполитическому вопросу, которые будут проводиться между парламентскими силами. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил вице-спикер Национального собрания, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, в то же время, подчеркнув, что они против обсуждения поспешных выборов.

На вопрос, к какому заключению пришли в РПА на вчерашнем заседании исполнительного органа партии относительно проведения досрочных парламентских выборов, Шармазанов ответил, что ни к какому заключению они не пришли, поскольку премьер-министр Никол Пашинян пока не выступил с официальным предложением.

«Он не в Армении, когда вернется в Армению, мы посмотрим, с каким предложением он выступит, в каком формате предлагает обсуждения, с каким содержанием. Потому что у нас тоже есть много вопросов, предложений. Посмотрим, обсудим», - сказал Шармазанов.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что РПА в лице лидера партии Сержа Саргясна готова принять предложение Никола Пашиняна и сесть за стол переговоров по вопросу досрочных выборов, пресс-секретарь бывшей правящей партии ответил: «Обсуждения по любому внутриполитическому вопросу, которые будут проводиться между парламентскими силами, мы теоретически не отвергаем, потому что мы политическая сила, а политическая сила не может отвергать призыв к диалогу. Мы за диалог, мы за переговоры, но против ультиматумов и угроз».

Он добавил, что обсуждать вопрос досрочных выборов не значит согласиться на них и принять все, что говорит Никол Пашинян. «Обсуждать – это значит, что каждая политическая команда приходит со своей повесткой и делает свое предложение относительно общей повестки. Мы как политическая сила выслушаем повестку Пашиняна, посмотрим, какова она, какой формат он предлагает, и тогда уже скажем свое слово», - сказал Шармазанов.

Шармазанов также заявил, что РПА составляет меньшинство в парламенте: «У нас нет 51 мандата, Пашинян со своими сторонниками имеет 53 голоса. Хочет он пойти на роспуск, подать в отставку, что вы от нас-то хотите? Повторяю: мы не большинство, вас обманули, сказав, что «Республиканская партия плохая, не дает это сделать», все в его руках, и молот, и наковальня - у него и у его коалиции, что он от нас хочет?»

На вопрос, почему РПА против досрочных выборов, ведь парламент проголосовал за программу правительства, в которой было закреплено положение о проведении досрочных выборов, Шармазанов ответил: «Мы против не досрочных, а поспешных выборов. Мы за обсуждение досрочных выборов, но мы против поспешных выборов. Почему? Потому что когда программа правительства обсуждалась, Пашинян, если мне не изменяет память, а она точно мне не изменяет, отметил, что пока не прошла постреволюционная эйфория, нецелесообразно организовывать внеочередные выборы в срочном режиме… и нужно дать возможность, чтобы постреволюционная эйфория улеглась, чтобы политические силы имели возможность в равных условиях участвовать в выборах. Более того, он отметил, что только после реформирования Избирательного кодекса мы пойдем на досрочные выборы».