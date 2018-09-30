Премьер не исключает, что досрочные парламентские выборы могут пройти уже в конце года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в беседе с журналистами не исключил, что досрочные парламентские выборы могут пройти уже в конце этого года.

До этого, однако, нужно, чтобы нынешнее Национальное собрание было распущено.

Премьер-министр отметил, что существует несколько механизмов роспуска, и что в ближайшее время начнутся переговоры с парламентскими силами.

«Проблема заключается не в конституционной поправке, а в достижении досрочных парламентских выборов. И мы готовы обсудить эти механизмы. Да, конституционная поправка является одним из вариантов, но это не единственный вариант, есть и другие варианты», - сказал премьер-министр.