Пашинян: «Может, наш переговорный процесс буксует потому, что у нас не очень правильный формат переговоров»

В объемном интервью российскому изданию «Коммерсантъ» премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд примечательных заявлений, касающихся карабахской проблемы.

«Может, наш переговорный процесс буксует потому, что у нас не очень правильный формат переговоров?» - в частности, сказал Пашинян, имея в виду, что в настоящее время представители Нагорного Карабаха не участвуют в переговорах по карабахскому урегулированию.

Корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев задал следующий вопрос: «Но есть вопросы, которые зависят от Армении. Я имею в виду семь районов, которые даже сама Армения признает азербайджанскими. Об их возвращении речь идет давно, но процесс не двигается».

Премьер-министр Армении в ответ заявил: «Сейчас есть Конституция Нагорного Карабаха. По Конституции эти территории являются частью территории Нагорного Карабаха».

Вообще, с момента своего избрания на посту премьера Никол Пашинян не говорит о компромиссах, лишь периодически утверждает, что армянская сторона может говорить об уступках лишь тогда, когда увидит, что азербайджанская сторона реально готова к уступкам.

«Комментсантъ», возможно также по той причине, что главный редактор газеты является азербайджанцем по происхождению, активно следит за карабахским процессом и периодически публикует подробности переговоров.

В интервью также был затронут вопрос ОДКБ и генерального секретаря этой организации Юрия Хачатурова. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Никол Пашинян заявил, что руководители стран-членов этой организации еще должны решить, представитель какой страны станет новым генеральным секретарем.

Хачатурову в Армении предъявлено обвинение по делу о событиях 1 марта 2008 года, и официальный Ереван начал процесс его отзыва с поста генсека ОДКБ.

В интервью «Коммерсанту» Пашинян сделал более жесткое заявление, сказав, что не имеет значения фамилия генерального секретаря, этот пост должен занять представитель Армении.

Что касается развернувшихся в последнее время обсуждений о возможном вступлении в ОДКБ Азербайджана или получения им статуса наблюдателя в этой организации, то Никол Пашинян сказал: «Без согласия Армении такие решения не могут быть приняты. Все вы знаете, какие сейчас отношения между Арменией и Азербайджаном. Мы каждый день слышим угрозы со стороны Азербайджана в адрес Армении. Я думаю, от этого исходит очевидная позиция Армении в этом вопросе. Я думаю, если Азербайджан хочет достичь такой цели, он должен сперва поработать над урегулированием отношений с Арменией».

Ранее МИД Армении заявил, что если подобный вопрос будет поднят, Армения воспользуется своим правом вето.

В интервью Пашинян также подчеркнул, что после переговоров с Путиным может заявить, что сегодня армяно-российские отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне, а также сообщил, что до конца года либо в начале следующего года ожидается официальный визит президента России в Армению.