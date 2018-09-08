В Москве состоялась встреча Пашинян-Путин

В Кремле уже состоялась встреча прибывшего с рабочим визитом в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, «обсуждались ключевые вопросы развития союзнических российско-армянских отношений, а также сотрудничество на евразийским пространстве, в частности в ЕАЭСи ОДКБ».

Встреча стартовала примерно полтора часа назад.

Перед переговорами за закрытыми дверями Никол Пашинян заявил: «Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе и в социальных сетях, думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно, и думаю, что главная задача – мы должны попытаться раскрыть весь потенциал развития наших отношений. Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов – упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Могу с уверенностью сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов, и мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов.Уверен, что эти вопросы будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов в наших союзнических отношениях, уважение интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран и на принцип невмешательства во внутренние дела друг друга».

«Конечно же, мы настроены на дельнейшее развитие и укрепление наших отношений, имею в виду не только двусторонние отношения, но ещё и наши отношения в рамках Евразийского экономического союза. Я имею в виду ещё и наши отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, и вообще в других сферах», - также сказал премьер-министр Армении.

В свою очередь президент России заявил: «На сегодняшний день отношения между Арменией и Россией развиваются поступательно по всем направлениям. Это касается сферы политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества. Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров Республики Армения. Мы самый большой инвестор в армянскую экономику, и здесь можно отметить, что отношения в этом смысле являются достаточно диверсифицированными. Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, по которым только «Газпром» продает газ в мире – по 150 долларов за 1000 кубов. Это и атомная энергетика, тепловая генерация. У нас развиваются отношения в металлургической промышленности, причем по разным направлениям, в машиностроении. В общем нам есть, о чем поговорить».

«Особенно радует, что в прошлом году товарооборот вырос почти на 30%, а за первое полугодие этого года рост составил уже 22,2%, то есть если дела пойдут так и дальше, мы превысим показатели прошлого года. Объем нашего сотрудничества большой. Я очень рад вас видеть для того, чтобы сверить часы по поводу нашего текущего взаимодействия и в среднесрочной перспективе», - также сказал Путин.

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