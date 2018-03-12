Руководитель офиса Роберта Кочаряна считает Пашиняна «организатором» «1 марта»

«Главный провокатор и организатор беспорядков «1 марта» организовал в Национальном собрании слушания по делу «1 марта» и, сидя в кресле председателя НС, вел заседание», - в ответ на вопрос 2rd.am заявил руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

Неофициальный веб-сайт Роберта Кочаряна 2rd.am, в частности, поинтересовался у Согомоняна, чем обусловлена инициатива оппозиционного депутата Никола Пашиняна, который направил на имя генерального прокурора заявление, предложив вызвать на допрос по делу «1 марта» второго президента Армении.

«Честно говоря, действия Пашиняна меня абсолютно не интересуют. Но, пользуясь слувчаем, скажу, что «благодаря» ему я стал очевидцем самой циничной сцены в нашей новейшей истории: главный провокатор и организатор беспорядков «1 марта» организовал в Национальном собрании слушания по делу «1 марта» и, сидя в кресле председателя НС, вел заседание», - сказал Согомонян.

Роберт Кочарян не будет присутствовать на церемонии инаугурации 4-го президента Армении Армена Саргсяна

9 апреля истекает срок президентства Сержа Саргсяна, и после этого окончательно вступят в силу изменения, внесенные в Конституцию Армении по итогам референдума 2015 года, в соответствии с которыми республика совершит полный переход к парламентской форме правления, в рамках которой расширяются полномочия премьер-министра и ограничиваются полномочия президента.

2 марта Национальное собрание Армении избрало четвертым президентом Армении Армена Саргсяна. 9 апреля на специальном заседании парламента состоится церемония инаугурации новоизбранного президента.

На вопрос 2rd.am, будет ли Роберт Кочарян присутствовать на этой церемонии, Согомонян ответил: «С этим вопросом ко мне уже обратились многие журналисты. Нет, не будет присутствовать, поскольку в эти дни Роберт Кочарян, согласно заранее запланированной повестке, будет находиться за рубежом».

«Кочарян выразил свою точку зрения относительно цюрихских протоколов еще в 2008-2009 гг.»

Напомним, 1 марта действующий президент Армении Серж Саргсян подписал указ о прекращении процедуры заключения армяно-турецких протоколов. Президент заявил, что Турция просто грубым образом не ратифицировала эти протоколы, выдвинув не имеющие никакого отношения и связи с ними предусловия.

На вопрос 2rd.am, не собирается ли второй президент в этой связи дать интервью или выступить с заявлением, Согомонян ответил: «Нет. Президент Кочарян выразил свою точку зрения относительно процесса армяно-турецкого примирения и, в частности, относительно цюрихских протоколов еще в 2008-2009 гг.».