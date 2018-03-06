Пашинян не исключает, что второй и третий президенты дадут показания друг против друга

Руководитель оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян сегодня обратился к генеральному прокурору Армении с требованием допросить по делу «1 марта» второго президента Армении Роберта Кочаряна, чтобы тот объяснил, откуда 10 лет назад он получил информацию о том, что «демонстранты стреляли в полицейских и солдат».

«Когда 1-го или 2 марта 2008 года Роберт Кочарян заявил, что «из рядов демонстрантов или некоторые демонстранты из-за машин выходили и стреляли по солдатам, а затем снова прятались», на каком фактическом материале было основано это заявление? В заявлении на имя генерального прокурора я потребовал, чтобы Роберт Кочарян был вызван на допрос и объяснил, на чем была основана эта его информация», - сказал Пашинян.

Оппозиционер не исключает, что, возможно, второму президенту неверно доложили. По его словам, это должно выяснить предварительное следствие.

«Того докладчика также следует вызвать на допрос и выяснить, откуда у него эти данные, и так далее. Я считаю, что это важнейшее действие в плане раскрытия событий 1-2 марта 2008 года и, в частности, убийств в тот день», - сказал Пашинян.

После опубликования на своей странице в соцсети Facebook видеоролика об обращении к генпрокурору в беседе с Радио Азатутюн депутат пояснил, что вновь выдвигает требование о допросе Кочаряна, потому что есть новый импульс – сейчас в том числе и правящая партия говорит о необходимости получить у второго президента ответы на вопросы, касающиеся событий 1 марта.

«Представитель парламентского большинства поднял этот вопрос с оппозиционной точки зрения, и стало ясно, что оппозиция все эти десять лет была права, заявляя: «откуда это стреляли?»» - сказал Пашинян.

В ходе прошедших в Национальном собрании слушаний, посвященных событиям 1-2 марта 2008 года, представитель правящей Республиканской партии Армении (РПА) Самвел Никоян заметил, что группа по сбору фактов так и не обнаружила ни у одного полицейского огнестрельных ранений, между тем, второй президент при объявлении в стране чрезвычайного положения отметил, что из автоматов стреляли по полицейским.

После этого выступления в средствах массовой информации появились мнения о том, что Республиканская партия пытается переложить вину за трагедию «1 марта» на второго президента.

По словам Пашиняна, невозможно разделить ответственность второго и третьего президентов в вопросе «1 марта», однако к прокурору он обратился с конкретным вопросом.

«Уголовно-процессуальное законодательство требует, чтобы в случае ходатайства о вызове кого-то на допрос в качестве свидетеля было очень четко сформулировано, для разъяснения какого вопроса лицо вызывается на допрос.Теперь у нас есть очень конкретно сформулированный вопрос. Здесь вопрос конкретно не в личности Роберта Кочаряна, а в сделанном им заявлении, то есть, у нас нет другого такого конкретного заявления», - сказал Пашинян.

Глава оппозиционной фракции «Елк» не исключает, что в случае допроса второй и третий президенты могут дать показания друг против друга.

«И, между нами говоря, я не против, чтобы Серж Саргсян и Роберт Кочарян дали показания друг против друга. В конце концов, Серж Саргсян был премьер-министром в то время, а Служба национальной безопасности и полиция являются органами при правительстве, Министерство обороны же находится в составе правительства», - подчеркнул оппозиционер.

Пашинян в направленном генпрокурору письме также потребовал приложить к делу «1 марта» доклад, подготовленный двумя членными бывшей группы по сбору фактов, Андраником Кочаряном и Седой Сафарян.

Соавтор доклада Андраник Кочарян уверен, что доклад может помочь органу предварительного следствия добиться существенного прогресса в раскрытии 10 убийств.

«Во время слушаний я поднял этот же вопрос перед представителем прокуратуры, также передал одну копию доклада г-ну Геворку Костаняну», - сказал Кочарян.

Напомним, рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых десять человек погибли, сотни получили ранения. Спустя 10 лет после этих кровавых событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.