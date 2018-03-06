Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Пашинян не исключает, что второй и третий президенты дадут показания друг против друга

Руководитель оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян сегодня обратился к генеральному прокурору Армении с требованием допросить по делу «1 марта» второго президента Армении Роберта Кочаряна, чтобы тот объяснил, откуда 10 лет назад он получил информацию о том, что «демонстранты стреляли в полицейских и солдат».

«Когда 1-го или 2 марта 2008 года Роберт Кочарян заявил, что «из рядов демонстрантов или некоторые демонстранты из-за машин выходили и стреляли по солдатам, а затем снова прятались», на каком фактическом материале было основано это заявление? В заявлении на имя генерального прокурора я потребовал, чтобы Роберт Кочарян был вызван на допрос и объяснил, на чем была основана эта его информация», - сказал Пашинян.

Оппозиционер не исключает, что, возможно, второму президенту неверно доложили. По его словам, это должно выяснить предварительное следствие.

«Того докладчика также следует вызвать на допрос и выяснить, откуда у него эти данные, и так далее. Я считаю, что это важнейшее действие в плане раскрытия событий 1-2 марта 2008 года и, в частности, убийств в тот день», - сказал Пашинян.

После опубликования на своей странице в соцсети Facebook видеоролика об обращении к генпрокурору в беседе с Радио Азатутюн депутат пояснил, что вновь выдвигает требование о допросе Кочаряна, потому что есть новый импульс – сейчас в том числе и правящая партия говорит о необходимости получить у второго президента ответы на вопросы, касающиеся событий 1 марта.

«Представитель парламентского большинства поднял этот вопрос с оппозиционной точки зрения, и стало ясно, что оппозиция все эти десять лет была права, заявляя: «откуда это стреляли?»» - сказал Пашинян.

В ходе прошедших в Национальном собрании слушаний, посвященных событиям 1-2 марта 2008 года, представитель правящей Республиканской партии Армении (РПА) Самвел Никоян заметил, что группа по сбору фактов так и не обнаружила ни у одного полицейского огнестрельных ранений, между тем, второй президент при объявлении в стране чрезвычайного положения отметил, что из автоматов стреляли по полицейским.

После этого выступления в средствах массовой информации появились мнения о том, что Республиканская партия пытается переложить вину за трагедию «1 марта» на второго президента.

По словам Пашиняна, невозможно разделить ответственность второго и третьего президентов в вопросе «1 марта», однако к прокурору он обратился с конкретным вопросом.

«Уголовно-процессуальное законодательство требует, чтобы в случае ходатайства о вызове кого-то на допрос в качестве свидетеля было очень четко сформулировано, для разъяснения какого вопроса лицо вызывается на допрос.Теперь у нас есть очень конкретно сформулированный вопрос. Здесь вопрос конкретно не в личности Роберта Кочаряна, а в сделанном им заявлении, то есть, у нас нет другого такого конкретного заявления», - сказал Пашинян.

Глава оппозиционной фракции «Елк» не исключает, что в случае допроса второй и третий президенты могут дать показания друг против друга.

«И, между нами говоря, я не против, чтобы Серж Саргсян и Роберт Кочарян дали показания друг против друга. В конце концов, Серж Саргсян был премьер-министром в то время, а Служба национальной безопасности и полиция являются органами при правительстве, Министерство обороны же находится в составе правительства», - подчеркнул оппозиционер.

Пашинян в направленном генпрокурору письме также потребовал приложить к делу «1 марта» доклад, подготовленный двумя членными бывшей группы по сбору фактов, Андраником Кочаряном и Седой Сафарян.

Соавтор доклада Андраник Кочарян уверен, что доклад может помочь органу предварительного следствия добиться существенного прогресса в раскрытии 10 убийств.

«Во время слушаний я поднял этот же вопрос перед представителем прокуратуры, также передал одну копию доклада г-ну Геворку Костаняну», - сказал Кочарян.

Напомним, рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых десять человек погибли, сотни получили ранения. Спустя 10 лет после этих кровавых событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG