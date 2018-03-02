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Политика

Армен Саргсян избран президентом Армении

Армен Саргсян сегодня был избран Национальным собранием четвертым президентом Армении.

За его кандидатуру проголосовали 90 депутатов, 10 депутатов проголосовали против.

«Президент Республики вступает в должность на специальном заседании Национального собрания, которое в случае очередных выборов созывается в день истечения срока действия полномочий предыдущего президента. Следовательно, специальное заседание Национального собрания будет созвано 9 апреля», - заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян.

В своем выступлении новоизбранный президент сказал, что приложит всю свою энергию и опыт в деле служения Республике Армения и ее народу.

«Как я сказал ранее, я приложу свои знания, опыт и всю свою энергию в деле полноценного осуществления обязанностей президента Республики Армения и служения Республике Армения, нашим гражданам и всему нашему народу. Конечно, я ожидаю вашей поддержки и участия, а также поддержки и участия всех наших граждан в наших будущих важных победах», - заявил Армен Саргсян.

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