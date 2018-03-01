Армения прекращает процедуру заключения армяно-турецких протоколов

Сегодня, незадолго до истечения срока своих президентских полномочий, Серж Саргсян подписал указ о прекращении процедуры заключения армяно-турецких протоколов.

Согласно пресс-службе президента Армении, вопрос сегодня обсуждался на заседании Совета национальной безопасности и был единогласно одобрен.

Саргсян подчеркнул, что Турция просто грубым образом не ратифицировала эти протоколы, выдвинув не имеющие никакого отношения и связи с ними предусловия. «В течение прошедших после подписания протоколов девяти лет Анкара, возвратившись к своим безосновательным предусловиям, не только не сделала никакого шага для ратификации протоколов и их вступления в силу, но также не оставила никаких сомнений, что и не собирается осуществлять этот процесс», - сказал президент.

Протоколы о развитии двусторонних отношений и установлении между двумя странами дипломатических отношений были подписаны 10 октября 2009 года в швейцарском Цюрихе. После подписания протоколов, однако, официальная Анкара начала выдвигать предусловия, увязывая их ратификацию с урегулированием карабахского конфликта.

Официальный Ереван, между тем, в ответ заявлял, что в протоколах не указаны какие-либо предусловия.

«Ещё раз хочу повторить, что мы в отношениях с кем-либо не выдвигаем предусловий, и чья-либо практика выдвижения предусловий у нас не пройдёт. Мы маленькое государство, не имеем ни мощного военного, ни экономического потенциала, но мы - независимое государство и будем действовать только во благо нашего государства и нашего народа», - сегодня сказал Серж Саргсян.

Согласно официальному сообщению, президент поручил министру иностранных дел уведомить об этом решении Турцию, после чего никакое принятое по этим протоколам обязательство, по его словам, не будет иметь для Армении никакого правового значения.

Армения, по словам Саргсяна, о своих подходах в связи с этим вопросом письмом проинформировала также все присутствовавшие на церемонии подписания протоколов стороны, в частности, президентов России, Франции, США и Швейцарии, председателя Совета Европейского союза, а также генерального секретаря Совета Европы, выразив благодарность им и всем тем странам и международным организациям, которые оказали содействие этой инициативе.

При любом исходе процесса - положительном и отрицательном – Армения, по мнению президента, выигрывает.

«Получится установить отношения - это будет вытекать из интересов обоих народов. Не получится - тогда международное сообщество до конца убедится, что причину отсутствия отношений нужно искать в другом месте, во всяком случае, не в поведении Армении. И думаю, мы этого полностью достигли. Нет ни одной международной структуры, нет ни одного более или менее участвующего в международных процессах государства, которое бы имело иное мнение. И мы это мнение многократно слышали публично, о том, на чьём поле мяч, по чьей причине не ратифицируются эти протоколы», - сказал президент Армении.

Серж Саргсян сегодня на заседании Совета нацбезопасности выразил уверенность, что установление и развитие отношений между Арменией и Турцией вытекает из интересов двух народов. «Знаете, конечно, выгода очевидна, но всегда бежать за этой выгодой, не имея надежды, что в каком-либо случае можешь достичь, - за это время можешь многое потерять. Следовательно, мы будем готовы установить отношения с Турцией, если это понимание будет также у турецкой стороны. Если завтра, в другой день будут предложения, мы будем готовы обсудить эти предложения, а до того мы постараемся развиваться так, как до сих пор развивались, не имея дипломатических отношений с Турцией»,- подчеркнул президент Армении.

В прошлом году президент Армении с трибуны ООН поставил перед официальной Анкарой конечный срок для ратификации армяно-турецких протоколов. Подписанные в 2009 году протоколы Серж Саргсян в 2010 году направил в парламент на ратификацию. Протоколы были включены в большую повестку Национального собрания, однако спустя 5 лет, в феврале 2015 года, Саргсян отозвал документы из парламента, мотивируя это тем, что Армения всегда занимала последовательную позицию в вопросе реализации протоколов, а у властей Турции отсутствует политическая воля, Анкара искажает букву и дух протоколов и постоянно выдвигает предусловия.

Партия АРФ «Дашнакцутюн», в 2009 году по причине принципиальных разногласий вокруг процесса армяно-турецкого примирения покинувшая правящую коалицию, приветствует решение Сержа Саргсяна об аннулировании протоколов.

«Аннулирование этих протоколов показывает, что Армения не будет долгие годы ждать в вопросе протоколов, подписанных много лет назад на каких-то условиях. Это не означает, что Армения не является сторонницей армяно-турецких отношений. Напротив, столько лет ожидания показывают, что Армения является сторонницей этих отношений, она ожидала, надеялась, что что-то изменится в позиции Турции, но Турция не изменила свою позицию», - сказал ответственный по политическим вопросам Бюро АРФ «Дашнакцутюн» и глава офиса «Ай дат» Киро Маноян.

По мнению председателя постоянной комиссии НС по внешним связям, зампреда правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна, нормализацию армяно-турецких отношений Армения начала с честью и этот этап также завершает с честью. «Я думаю, что следует держать в уме следующую цитату из известного выступления президента: в новых условиях должен обсуждаться новый документ с новыми условиями. И это, думаю, тот курс, которым Армения в ближайшие годы может двигаться, взять его на вооружение в качестве политики в вопросе восстановления или установления отношений с Турцией», - отметил он.

По словам зампреда оппозиционного «Армянского национального конгресса» (АНК) Левона Зурабяна, армянская сторона выходит из процесса армяно-турецкого примирения, «ничего не выиграв». «Вся эта история с армяно-турецкими протоколами была авантюрой, построенной на стратегических ошибках Роберта Кочаряна, а затем Сержа Саргсяна. По сути, следствием этого состояло то, что Геноцид армян стал предметом мелкого политического торга, и в конечном итоге армяне вышли из этой игры, ничего не выиграв», - сказал он.