Экономист: Нацстат опубликовал самообличающий список

Экономист Артак Манукян в эфире «Воскресной аналитической программы» «Азатутюн ТВ» назвал «самообличающим» список, опубликованный недавно Национальной статистической службой (НСС) Армении, в котором представлены товары, цены на которые существенно выросли, и товары, цены на которые существенно снизились.

«Товары, [цены на которые] снизились, представлены как по абсолютному процентному росту, так и по частоте или весу в структуре расходов населения, то есть по своей важности», - отметил Манукян.

«Если мы подытожим: 20 товаров подорожали, 20 товаров подешевели, кстати, подешевевшие согласно ННС товары (другие цифры мы и не рассматриваем) подешевели примерно на 66%, но их влияние, то есть их вес или важность в структуре расходов потребителя, составляет всего 7,5%. В той группе, где имел место рост цен, рост составляет примерно 267%, и вес или важность этих товаров в структуре расходов потребителя составляет около 14,5%», - подчеркнул экономист.

«То есть, они в два раза более важны, мы их больше потребляем в структуре наших расходов, и также цены там в два раза больше поднялись, между тем [подешевевшие товары] подешевели всего на 66%. Если бы потребитель сложил эти 40 товаров и стал бы их потреблять, то понятно, что его благосостояние снизилось бы более чем в 8 раз», - подытожил экономист.

Напомним, с первых же дней 2018 года в Армении была зарегистрирована новая волна подорожаний. 19 января оппозиционный блок «Елк» провел марш протеста против роста цен и увеличения налогового бремени, а завтра в Национальном собрании запланированы слушания по вопросу подорожаний.

Отрывок «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» от 21 января, посвященный теме подорожаний, можно посмотреть здесь: