«Елк» продолжит митинговую борьбу

Оппозиционный блок «Елк» («Выход») провел сегодня в Ереване марш протеста против роста цен и увеличения налогового бремени.

Марш стартовал с площади Шарля Азнавура. Демонстранты во главе шествия толкали старый, неисправный автомобиль как символ экономики Армении.

Лидер блока Никол Пашинян, отвечая на звучащую в их адрес критику о том, что они борются с ростом цен, а не с теми, кто эти цены поднимают, не поднимая при этом политические вопросы, сказал, что это «один из самых политических вопросов».

На вопрос Радио Азатутюн, намерены ли они поднять вопрос отставки Сержа Саргсяна, Пашинян ответил: «Я взял на себя обязательство - в тот момент, когда я озвучу это требование, оно будет публично сформулировано, это должно продлиться семь дней. То есть, я не соглашусь сформулировать требование, а потом объяснять, почему это требование не было реализовано».

Член блока, лидер партии «Республика» Арам Саргсян в своем выступлении заявил, что в марте-апреле их митинги станут более многолюдными, поскольку люди на своих карманах почувствуют подорожания, увеличение социального бремени.

«На данный момент здесь собрались люди с политическими взглядами. Но завтра, послезавтра, в марте, апреле на улицу выйдут даже те, у кого есть работа, кто увидит, что не только не может решить свои насущные проблемы, но и не может взять кредиты. В апреле, мае к нам присоединятся также сельские жители, которые не смогут обрабатывать землю с такими ценами на дизельное топливо», - сказал Арам Саргсян.

Другой лидер блока Эдмон Марукян в ходе своего выступления объяснил собравшимся, что повышение акцизных ставок привело к подорожаниям, которые могут иметь цепной эффект.

Никол Пашинян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что сегодняшний марш самый многолюдный, когда-либо организованный блоком «Елк». Депутат не уточнил, примут ли они участие в инициированных властями парламентских слушаниях по вопросу роста цен.

Следующий марш протеста «Елк» проведет 5 февраля.