В Армении подорожали дизельное топливо, бензин и газ для заправки автомобилей

2018 год для жителей Армении начался с подорожаний – в частности, с 1 января на 10-15% выросли цены на бензин, дизельное топливо и газ для заправки автомобилей.

Если около месяца назад бензин марки Regular стоил 390 драмов (80 центов) за литр, то сегодня литр этой марки бензина уже стоит 430 драмов. Цена на дизельное топливо выросла с 390 до 440 драмов.

Больше всего, однако, поднялась цена на газ для заправки автомобилей: сегодня водители уже вынуждены платить 210-220 драмов за один кубический метр сжатого газа, в то время как в конце прошлого года цена на этот вид топлива составляла 180-190 драмов.

Не трудно было предсказать реакцию водителей такси и микроавтобусов. «Это будет иметь крайне плохие последствия и приведет к росту цен на все», - Радио Азатутюн заявил один из водителей.

В условиях продолжающейся инфляции власти Армении уже несколько лет отказываются повышать пенсии и минимальную заработную плату. В 2018 году они останутся на том же уровне.

В последний раз размер минимальной заработной платы увеличивался 1 июля 2015 года. Он по-прежнему остается на уровне 55 тысяч драмов или приблизительно 113 долларов США по сегодняшнему обменному курсу.

Между тем, согласно последним данным Национальной статистической службы, минимальная потребительская корзина в третьем квартале 2017 года составила 55 591 драмов, то есть больше минимальной заработной платы.

По словам экономиста Месропа Аракеляна, повышение цены на сжиженный газ, дизельное топливо и бензин негативно скажется особенно на социально уязвимым слоям населения и станет дополнительным бременем для потребителей. «Повышение цены на сжиженный газ обусловлено введением акцизного налога, предусмотренного новым Налоговым кодексом… В очередной раз мы становимся свидетелями того, как продавец включает дополнительные налоговые обязательства, и даже более того, в цену товара. То есть, за это в конечном итоге платит потребитель», - отметил экономист.

Первым рабочим днем в Армении в этом году будет 8 января, поэтому Радио Азатутюн не удалось получить комментарии от государственных органов.