По вопросу подорожаний будут проведены парламентские слушания

Через несколько дней после предложения президента Сержа Саргсяна Национальное собрание решило провести слушания по вопросу подорожаний.

Напомним, что, принимая членов Национального собрания в прошлую пятницу, президент Армении Серж Саргсян заявил, что, возможно, стоило бы организовать парламентские слушания для того, чтобы вопрос роста цен был тщательно обсужден и люди увидели реальность.

Отметим, что в совещании в Президентском дворце не принимали участие лишь представители оппозиционного блока «Елк».

Председатель Национального собрания Ара Баблоян уже сегодня на открытии очередной четырехдневной сессии парламента сообщил, что по его инициативе 23 января в зале заседаний парламента будут организованы слушания на тему «Причины роста цен на отдельные товары и возможности ослабления инфляции».

Оппозиционный блок «Елк», который в ближайшую пятницу планирует проведение марша протеста против подорожаний, заявил, что проведение парламентских слушаний по данному вопросу является бессмысленным.

По словам представителя фракции Эдмона Марукяна, остался только вариант уличной борьбы: «Бесполезно организовывать [слушания], г-н Баболян, потому что, как выясняется, это будет неким мероприятием, чтобы выпустить пар. Между тем, необходимо в срочном порядке внести в Налоговый кодекс соответствующие изменения. В результате всех этих обсуждений создается впечатление, что республиканское большинство и власти только что узнали, что произошли такие подорожания, и они хотят сделать все возможное, чтобы противостоять этому. Когда вы поднимали акцизный налог на сжатый газ с 8 тысяч драмов до 25 тысяч драмов (с 16,5 до 51,5 долларов), в тот момент вы не думали, что это подорожание вызовет цепную реакцию?»

Марукян напомнил парламенту, что правящее большинство отклонило законодательные инициативы фракции «Елк» в сфере налогообложения и добавил: «И вы хотите прийти сюда и заявить здесь, что мы сейчас будем обсуждать, как смягчить… Что вы хотите смягчить?»