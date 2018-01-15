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Политика

По вопросу подорожаний будут проведены парламентские слушания

Председатель Национального Собрания Ара Баблоян

Через несколько дней после предложения президента Сержа Саргсяна Национальное собрание решило провести слушания по вопросу подорожаний.

Напомним, что, принимая членов Национального собрания в прошлую пятницу, президент Армении Серж Саргсян заявил, что, возможно, стоило бы организовать парламентские слушания для того, чтобы вопрос роста цен был тщательно обсужден и люди увидели реальность.

Отметим, что в совещании в Президентском дворце не принимали участие лишь представители оппозиционного блока «Елк».

Председатель Национального собрания Ара Баблоян уже сегодня на открытии очередной четырехдневной сессии парламента сообщил, что по его инициативе 23 января в зале заседаний парламента будут организованы слушания на тему «Причины роста цен на отдельные товары и возможности ослабления инфляции».

Оппозиционный блок «Елк», который в ближайшую пятницу планирует проведение марша протеста против подорожаний, заявил, что проведение парламентских слушаний по данному вопросу является бессмысленным.

По словам представителя фракции Эдмона Марукяна, остался только вариант уличной борьбы: «Бесполезно организовывать [слушания], г-н Баболян, потому что, как выясняется, это будет неким мероприятием, чтобы выпустить пар. Между тем, необходимо в срочном порядке внести в Налоговый кодекс соответствующие изменения. В результате всех этих обсуждений создается впечатление, что республиканское большинство и власти только что узнали, что произошли такие подорожания, и они хотят сделать все возможное, чтобы противостоять этому. Когда вы поднимали акцизный налог на сжатый газ с 8 тысяч драмов до 25 тысяч драмов (с 16,5 до 51,5 долларов), в тот момент вы не думали, что это подорожание вызовет цепную реакцию?»

Марукян напомнил парламенту, что правящее большинство отклонило законодательные инициативы фракции «Елк» в сфере налогообложения и добавил: «И вы хотите прийти сюда и заявить здесь, что мы сейчас будем обсуждать, как смягчить… Что вы хотите смягчить?»

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