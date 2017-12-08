Правительство, по всей вероятности, не распустит Совет старейшин Ванадзора

Правительство, по мнению члена партии «Просвещенная Армения» Мане Тандилян, вряд ли распустит Совет старейшин города Ванадзор и назначит досрочные выборы.

По словам оппозиционного депутата, хотя правительство пока официально не ответило на обращение партии «Просвещенная Армения» с требованием о прекращении полномочий Совета старейшин Ванадзора и назначении досрочных выборов, однако ответ министра юстиции на озвученный ею в Национальном собрании вопрос свидетельствует именно об этом.

«Мы ждем официального ответа, срок не истек. Но позиция, которая существует на данный момент, ничего хорошего не сулит», - добавила Тандилян.

В ходе правительственного часа в парламенте министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что правительство не видит каких-либо оснований для пересмотра полномочий Совета старейшин Ванадзора, хотя Конституционный суд счел антиконституционными те положения закона «Об органах местного самоуправления», которые позволяли Совету старейшин принимать решения в отсутствие кворума. По утверждению Арутюняна, Конституционный суд также отметил, что эти положения потеряют силу только в марте следующего года.

А в Ванадзоре уже другие реалии, там партия «Армянское возрождение», ранее бойкотировавшая заседания Совета старейшин, вошла в коалицию с Республиканской партией Армении (РПА) и ее коалиционным партнером АРФ «Дашнакцутюн», обеспечив присутствие больше половины членов Совета старейшин.

Фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения», однако, продолжают начатый в прошлом году бойкот заседаний Совета старейшин.

По словам Мане Тандилян, это объяснение не устраняет политического кризиса: Совет старейшин полгода проводил незаконные заседания, и это не может остаться без последствий.

«Они и сами очень хорошо понимают, что это противоречит Конституции и что решением является назначение новых выборов. И в юридическом плане Давид Арутюнян хорошо это оформляет, но это не объясняет того обстоятельства, что на протяжении года созывались незаконные, антиконституционные заседания и принимались решения», - сказала она.

Тандилян подчеркнула, что получается, что органы местного самоуправления формируются не путем голосования народа, а по желанию правящей Республиканской партии. «Мы всячески пытались консолидировать оппозиционные голоса и не допустить захвата власти, но тот террор, когда посредством кражи мандатов смогли оказать на людей давление и неизвестно какими рычагами повлиять на их решение в течение одной ночи, стал уже фактом. И мы видим, что те реформы, о которых говорят, это все пустое... Но также одно очевидно: если бы у «Просвещенной Армении» в то время было немного больше мандатов, подобного бы не произошло», - сказала оппозиционный депутат.

Председатель постоянной комиссии по вопросам территориального управления и местного самоуправления Национального собрания Армении Вардеван Григорян (от блока «Царукян», в который входит партия «Процветающая Армения») также считает, что конституционное положение о том, что власть принадлежит народу, в данном случае было нарушено, и не только в Ванадзоре, но и в Гюмри.

«В любом случае, целый год незаконный Совет старейшин проводил заседания, принимал решения, утверждал бюджет... то есть, этого уже достаточно для того, чтобы предоставить право провести в этом городе новые выборы в Совет старейшин. Например, в том же Гюмри задействовали двойные бонусы. В то время как во втором пункте нашей Конституции говорится, что народ формирует власть, фактически, в Гюмри набравший 34% голосов Самвел Баласанян в результате двойных бонусов стал мэром», - сказал Григорян.

Руководитель парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян считает, что решения, принятые в связи с Ванадзором, являются ситуационными, а для основательных изменений нужно вновь отредактировать закон. «Фундаментальное решение состоит в том, что выборы должны быть без бонусов», - отметил он.

Секретарь фракции РПА парламента Армении Гагик Меликян уверен, что необходимости в досрочных выборах в Ванадзоне нет. «Я убежден, что то соглашение, которое было подписано между разными фракциями Совета старейшин Ванадзора, положительно повлияет на дальнейшую работу органа», - сказал он.

Партия «Просвещенная Армения» свои дальнейшие действия, в том числе и вопрос продолжения бойкота заседаний Совета старейшин, обсудит после получения ответа правительства.