«ГАЛА» прекращает бойкот заседаний Совета старейшин Гюмри

Партия «ГАЛА» («Альянс либералов-единомышленников»), имеющая в Совете старейшин Гюмри четыре мандата, прекращает бойкот и с сентября станет участвовать в заседаниях органа местного самоуправления.

Пресс-секретарь партии, член Совета старейшин Арменуи Варданян сказала, что внутри партии были и те, кто за, и те, кто против участия в работах Совета. После примерно годичных обсуждений они, тем не менее, приняли решение участвовать в заседаниях.

«[Работать с четырьмя мандатами], однозначно, будет трудно, и разногласия внутри нашей команды обусловлены также тем, что будет трудно продвигать решения», - добавила Варданян.

Напомним, на прошедших в Гюмри в октябре прошлого года выборах в Совет старейшин победу одержал пользующийся поддержкой правящей Республиканской партии Армении блок «Баласанян». После выборов по одному мандату от партий «Армянское возрождение» и «Процветающая Армения» (ППА) на бонусной основе были переданы блоку «Баласанян», который таким образом получил большинство, в результате должность мэра во второй раз занял Самвел Баласанян.

«Армянское возрождение», «Процветающая Армения» и «ГАЛА», выразив несогласие с процессом распределения мандатов, бойкотировали работу Совета старейшин и обратились в суд. Не досбившись успеха в Конституционном суде, три партии договорились о том, что каждый уже сам решает вопрос о том, продолжать бойкот или нет.

Партия «Армянское возрождение», которая также имеет четыре мандата, первой прекратила бойкот и успела принять участие в последнем заседании Совета. «Процветающая Армения», которая из всех объявивших бойкот сил имеет больше всего мандатов (8), пока решение на этот счет не приняла.

Лидер политического большинства в Совете старейшин Гюмри, мэр Гюмри Самвел Баласанян приветствует решение двух партий о прекращении бойкота. «Пусть приходят и работают. Чем больше будут работать и выступать с оппозиционных позиций, тем больше пользы принесут и мне, и жителям города. Я только приветствую это», - заявил он.

На последнем заседании городского совета Самвел Баласанян заявил, что членам Совета, бойкотирующим заседания осенней сессии, будет выражено недоверие.

Мы поинтересовались у мэра Гюмри, если в ходе осенней сессии ППА продолжит бойкот, войдет ли вопрос выражения недоверия в повестку дня. Баласанян ответил: «Я до сих пор считал все это политическим процессом. Это политический бойкот, в котором приняли участие 16 членов Совета старейшин. Мы это признали. Согласно закону об органах местного самоуправления, мы можем выразить недоверие и сейчас. Но я признаю, что я как мэр на этот шаг не пойду. Но если сейчас уже, когда есть решение Конституционного суда, бойкот продолжится и если люди не придут на работу, значит, мы можем выразить недоверие тем людям, которые не примут участие в больше половины заседаний Совета».

На вопрос Радио Азатутюн, повлияло ли на решение «ГАЛА» заявление, сделанное Самвелом Баласаняном на последнем заседании Совета, Арменуи Варданян ответила: «В случае с «ГАЛА», конечно, нет. В случае других партий не могу сказать. Партии «ГАЛА» не может диктовать повестку ни Самвел Баласанян, ни представитель какой-либо другой политической силы. Это исключено».

На вопрос, если так получится, что все три политические силы прекратят бойкот и в Совете «Армянское возрождение», ППА и «ГАЛА» будут иметь 16 мандатов, а блок «Баласанян» - 17, кому будет труднее работать - блоку «Баласанян» или оппозиции, руководящий член «ГАЛА» ответила: «Конечно, блоку «Баласанян», если другие политические силы будут действительно принципиальными, если для других политических сил сверхцелью будут интересы города, а не личные интересы, сотрудничество в рамках личных интересов».

Возглавляющий список ППА кандидат в мэры Гюмри, а ныне депутат Национального собрания Армении Вардеван Григорян (блок «Царукян») сообщил Радио Азатутюн, что в ближайшее время партия примет решение либо о продолжении бойкота, либо о его прекращении.

Так или иначе, участие уже двух оппозиционных партий в работах Совета старейшин приведет к некоторым изменениям. Если до сих пор Совету старейшин удавалось единогласно принимать внесенные в повестку дня вопросы, то в ближайшее время делать это станет трудно.