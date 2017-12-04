Переговоры по вопросу либерализации визового режима ЕС с Арменией пока не начались

Европейская комиссия еще не получила мандат Европейского совета на начало диалога по вопросу либерализации визового режима с Арменией. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, отметив, что армянская сторона не может сказать, когда начнется этот процесс и как долго он продлится, пока этому процессу не дан официальный старт. «Это зависит от европейской стороны», - добавил Балаян.

Подписавшим Соглашение об ассоциации с ЕС Украине и Грузии потребовалось несколько лет для того, чтобы обеспечить своим гражданам возможность свободного въезда на территорию Евросоюза. На этом пути Киев и Тбилиси приняли более десятка законов. Напомним, в недавней беседе с Радио Азатутюн президент Армении Серж Саргсян именно на либерализацию визового режима указал как на положительное обстоятельство, ожидаемое для граждан Армении от заключения соглашения с ЕС.

«Ожидания граждан Армении в этом отношении понятны», - в беседе с Радио Азатутюн сказал глава делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский, уточнив, что в настоящее время Европа находится на этапе упрощения визового режима с Арменией. Отвечая на вопрос о том, какие шаги должны предпринять власти Армении для либерализации визового режима, Свитальский намекнул на опыт стран, которые уже прошли этот путь.

Сославшись также на формулировки, содержащиеся в итоговой декларации недавнего саммита Восточного партнерства в Брюсселе, глава делегации ЕС отметил, что ожидаемые до 2020 года 20 целей, по сути, провозглашают начало диалога вокруг либерализации визового режима. «Конечно, это произойдет тогда, когда будут выполнены необходимые условия», - также сказал посол ЕС.

В правящей Республиканской партии Армении (РПА) уверены, что Армения может пройти этот путь, однако для этого необходимо время – 1-2, а возможно и 3 года.

На вопрос, какие шаги должны быть осуществлены, депутат от РПА Маргарит Есаян ответила, что на данный момент никто не может сказать ничего конкретного. «Мы подписали общее соглашение. Это технически еще процесс, который продолжается», - сказала депутат.