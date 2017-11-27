ЕС оптимистичен в вопросе реализации соглашения – Свитальский

Посол Евросоюза в Армении уверен, что совместными усилиями удастся воплотить в жизнь соглашение о сотрудничестве Евросоюз-Армения, подписанное на прошлой неделе в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, посредством каких механизмов Евросоюз будет контролировать процесс реализации соглашения и что будет, если Армения не выполнит взятые на себя обязательства или выполнит их не полностью, Петр Свитальский сказал: «Евросоюз вообще поощряет, поддерживает, но никогда ничего не навязывает. По этой причине на этом новом этапе нашего сотрудничества мы можем сказать, что готовы сделать больше, и я думаю, что обе стороны подписали это соглашение с позитивным настроем, чтобы реализовать его. Говорить о санкциях, неудачах я считаю неуместным, поскольку я довольно оптимистичен относительно того, что это соглашение придаст новое качество нашему сотрудничеству, Я всегда оптимистичен, я был оптимистичен несколько месяцев назад в том, что это соглашение будут подписано в этом году, и я столь же оптимистичен в вопросе реализации соглашения. Это требует совместных усилий, я уверен, что мы добьемся успеха», - подчеркнул посол ЕС.

Армения получит от Евросоюза содействие в размере 170 млн евро

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, какое финансовое содействие получит Армения в рамках подписанного на прошлой неделе соглашения, Свитальский сказал, что до 2020 года Евросоюз в рамках содействия предоставит Армении 170 млн евро. «Но это не включает другие возможности, которые открыты для этого соглашения. Я надеюсь, что мы сможем использовать эти средства эффективно. Мы должны подумать с правительством и нашими другими партнерами, как максимально эффективно использовать это финансовое содействие», - отметил он.

«Я думаю, есть неиспользованные возможности, это моя главная озабоченность, поскольку иногда рядовые граждане Армении имеют право спросить: вы указываете большие цифры, что Европейский союз потратил 500 млн евро на программы развития, где они, покажите нам. И это логичный вопрос, заслуживающий внимания. Это действительно большая сумма», - сказал посол ЕС, подчеркнув, что Евросоюз является крупнейшим донором Армении, и если другие доноры сокращают предоставляемую Армении поддержку, то ЕС заявляет об ее увеличении на 20-25%.

«Что это за сигнал? Это сигнал о том, что эти средства могут послужить своей цели, поскольку Армения может распоряжаться этими средствами благодаря талантливым людям. В конце концов, есть конкретные потребности, которым эти средства должны послужить», - сказал Свитальский, подчеркнув, что Европейский союз для Армении также является крупнейшим рынком экспорта, экспорт Армении растет.

«Как вы знаете, соглашение не симметрично, Армения пользуется системой GSP+, что означает, что Армения свободно выходит на рынок ЕС, в то время как наши производители должны преодолевать таможенные пошлины, что несимметрично. Но мы принимаем это даже при том, что, начиная с 2013 года, объем экспорта из Евросоюза в Армению сократился, что нехорошо не только для Евросоюза, но и для Армении, поскольку Евросоюз приносит в Армению технологии, а чем больше сокращается экспорт в Армению, тем больше сокращаются также технологии. Это нехорошо, но мы считаем, что сейчас находимся в переходном периоде. Если бизнес-среда в Армении улучшится, если деловые круги Евросоюза положительно отреагируют на соглашение, то это отразится на наших торговых отношениях», - отметил Свитальский.

Для либерализации визового режима нужны «терпение, усердная работа и европейский менталитет»

Касаясь вопроса о том, когда Армения сможет воспользоваться свободным визовым режимом, Петр Свитальский отметил, что позиция ЕС ясна: есть конкретные предусловия, которые должны быть выполнены. Процесс либерализации визового режима начнется в свое время.

«Я оптимист и продолжу поощрять наших армянских партнеров продолжать свою работу. Либерализация визового режима - это не право, а преимущество. Граждане Евросоюза должны чувствовать, что страны, которые стремятся к либерализации визового режима, являются проевропейскими, они верят Европе, они хотят, чтобы к ним относились как к настоящим европейцам, хотят жить согласно европейским ценностям, думают так, как европейцы. Это тот важнейший мессидж, который должен прийти от вас, граждан Армении. Граждане Евросоюза должны услышать ваш голос, что вы действительно хотите свободно путешествовать в Европу», - сказал глава делегации ЕС в Армении.

Он также подчеркнул, что это непростой процесс, который также предусматривает ряд административных и правовых регулировок.

«Я лично верю в свободные путешествия в Европу, я верю, что этот день придет и для Армении. Терпение, усердная работа и европейский менталитет», - такова, по мнению посла, формула успеха.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, сколько времени займет этот процесс, Петр Свитальский сказал: «Я не пророк, но я думаю, что положительно то, что диалог о либерализации визового режима с Арменией включен в перечень 20 целей до 2020 года, но конкретная дата не указана. Если все предварительные условия будут выполнены и все государства-члены ЕС будут уверены, что это правильный путь, то это произойдет. Никто искусственно не будет затягивать этот процесс, несомненно, это не исходит из наших интересов».

Кто в 2013 году отказался от Соглашения об ассоциации?

Кстати, мы спросили посла, кто, в конце концов, в 2013 году отказался от Соглашения об ассоциации - Армения или Евросоюз. Напомним, президент Армении Серж Саргсян в Брюсселе сказал Радио Азатутюн, что в присутствии председателей Совета Евросоюза, Европарламента и Еврокомиссии заявил, что это Евросоюз отказался от подписания Соглашения об ассоциации, а не Армения. Между тем, заметим, что чиновники Евросоюза всегда утверждали обратное.

«На самом ли деле это важно, друзья. Давайте смотреть в будущее, мы знаем, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве очень важно, оно, конечно, отличается от Соглашения об ассоциации, но это амбициозный документ. Неверно говорить, что Евросоюз продвигает философию «или-или». Я бы принял эту критику в адрес Евросоюза, если бы мы подписали то же соглашение, которое согласовали в результате переговоров в 2013 году. Но это не тот случай», - заключил посол ЕС.